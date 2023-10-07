Китай запускает грузовые рейсы в Европу с технической посадкой в Казахстане

Китайская авиакомпания "Sichuan Airlines" запускает грузовые рейсы между КНР и Европой с технической посадкой в Казахстане, сообщат Zakon.kz.

По данным Комитета гражданской авиации, рейсы планируют запустить с осенне-зимнего периода 2023-2024 года.

Прямые регулярные грузовые рейсы по маршруту Ченду – Алматы – Будапешт будут выполняться с частотой пять раз в неделю (вторник, среда, четверг, пятница и воскресенье) на воздушных судах типа Airbus 330.

В ведомстве отметили, что выполнение грузовых рейсов через Казахстан будет способствовать дальнейшему развитию транзитного потенциала страны.