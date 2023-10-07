В Семее открыли обновленную парковую аллею для отдыха

В самом центре Семея для отдыха горожан и гостей города сегодня открылось новое общественное пространство для отдыха и занятий активными видами физкультуры и спорта.

Вместе с акимом Абайской области Нурланом Уранхаевым и акимом Семея Нурболом Нурсагатовым на церемонии открытия сквера и аллеи по ул. Жамакаева в Семее побывал корреспондент Zakon.kz.

Уютная аллея с многочисленными дорожками, зонами для активного и культурного отдыха тянется на четыре квартала – от пересечения с проспектом Шакарима до ул. Каюма Мухамедханова.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Это место – одно из самых популярных в городе. Здесь не только проживает несколько десятков тысяч горожан, но и расположены школы, гимназия и несколько колледжей.

Именно молодежь раньше всех оценила преображение парковой аллеи возле своих учебных заведений. Многочисленные скамейки и лавочки, качели и зоны отдыха пользовались повышенным вниманием среди детей и молодежи задолго до официального открытия парковой аллеи.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Зато в день торжества на них чинно расселись аксакалы с супругами в окружении детей и множества внуков. Открытие аллеи по ул. Жакамаева стало поводом провести первый концерт на только что построенной площадке амфитеатра, которую строители сделали по просьбе музыкального училища им. Мукана Толебаева, здание которого выходит как раз на парковую аллею.

Небольшой концерт, подаренный землякам студентами музучилища, стал настоящим украшением праздника.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

А вокруг площадки амфитеатра жизнь била ключом: на спортивной площадке шла игра в волейбол, на дорожке умудрялись даже пробежаться любители спорта. Ну а детские площадки пестрели от множества радостной детворы, бегавшей от одной горки к другой и менявшей самые разнообразные качели и гамаки, в перерывах с удовольствием фотографируясь с аниматорами.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Еще два месяца назад всего этого здесь не было. Была обычная пешеходная дорожка с несколькими лавочками и площадками для спортивных тренировок, которые давно требовали ремонта.

"За два месяца все пространство парковой аллеи полностью преобразилось. Мы уложили 4,5 тыс. кв. м брусчатки и около 1,5 тыс. кв. м мягкого резинового покрытия на многочисленных площадках для отдыха детей", – рассказал представитель ТОО "Жанерке" Роллан Есиппаев.

По его словам, подрядчики разделили аллею на четыре основные зоны – музыкальную, взрослую, детскую и спортивную. Хотя активными видами спорта здесь можно заниматься повсюду.

"Это общественное пространство станет новой тропой здоровья в Семее. Посмотрите, начиная с проспекта Шакарима и до самой набережной, когда откроется весь "Арбат", мы вскоре сможем совершать пешие прогулки в окружении раскидистых деревьев, цветов и различных зон для отдыха. Да и тренировки по скандинавской ходьбе мы тут наверняка как-нибудь проведем", – отметил председатель клуба скандинавской ходьбы "Fora" в Семее Александр Коновалов.

Кстати, свою первую тренировку члены клуба скандинавской ходьбы провели тут же, практически сразу после того, как Александр Коновалов вместе с маленькой землячкой перерезал красную ленточку.

Ну а для тех, кто хотел быть подальше от праздничной суеты, нашлись укромные уголки подальше от амфитеатра. Здесь, на одной из площадок, устроилась вместе с внучкой и Оксана Ершова. Пенсионерка любовалась результатами работы своего сына.

"Мне здесь бывать будет особенно приятно, ведь частичка труда в их преображение вложена и моим сыном, который работал на этом объекте", – отметила пенсионерка.

Парковая аллея открыта. Но это далеко не последний сюрприз, который ждет семейчан в ближайшие дни. Для активного и семейного отдыха готовится к открытию новое подмостовое пространство в левобережной части города и первая часть большого проекта "Арбат" по ул. Мәнгілік Ел.