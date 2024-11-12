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Шымкент становится еще зеленее: в мегаполисе открыли три новых сквера для горожан

Шымкент становится еще зеленее: в мегаполисе открыли три новых сквера для горожан, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 18:08 Фото: акимат Шымкента
Шымкент активно преображается и становится все более удобным для жизни. В рамках программы благоустройства общественных пространств акимат города открыл в Ал-Фарабийском районе мегаполиса три новых сквера, предоставляя горожанам новые зоны для отдыха и прогулок.

Эти проекты направлены на создание комфортной городской среды и повышение качества жизни шымкентцев.

Шымкент становится еще зеленее: в мегаполисе открыли три новых сквера для горожан, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 18:08

Фото: акимат Шымкента

Новый сквер площадью 0,2 га был открыт в одном из густонаселенных районов города. Здесь модернизированы старый фонтан и мост, территория канала полностью огорожена, созданы прогулочные зоны с лавочками, теневыми навесами и качелями. Также установлены теннисный стол, декоративные вазоны, камни и мусорные баки. Для создания уютной атмосферы высажены чинаровые деревья, кустарники и многолетние цветы.

"Шымкент должен стать удобным и уютным для каждого жителя. Такие пространства позволяют семьям проводить время вместе, а детям – играть на свежем воздухе", – подчеркнул аким города Габит Сыздыкбеков. 
Шымкент становится еще зеленее: в мегаполисе открыли три новых сквера для горожан, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 18:08

Фото: акимат Шымкента

Сквер площадью 0,31 га оборудован мраморными пешеходными дорожками, зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами. Здесь появились зоны для игр, шахматные и теннисные столы, фотозона, велосипедная парковка и питьевой фонтан. Лавочки из мрамора и перголы создают дополнительные удобства для отдыха горожан.

"Этот сквер – пример того, как можно превратить пространство в место, которое вдохновляет и способствует здоровому образу жизни", – отметил аким.
Шымкент становится еще зеленее: в мегаполисе открыли три новых сквера для горожан, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 18:08

Фото: акимат Шымкента

На месте старого парка создана современная зона отдыха площадью 0,5 га с баскетбольной площадкой, зонами для воркаута и тренажерами. Около 4 тыс. квадратных метров засажено деревьями, кустарниками и цветами, а также оборудованы лавочки, мусорные баки, питьевой фонтан и парковка.

Шымкент становится еще зеленее: в мегаполисе открыли три новых сквера для горожан, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 18:08

Фото: акимат Шымкента

"Важно, чтобы в каждом районе города были места для отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. Мы стремимся сделать Шымкент городом будущего, удобным и красивым", – добавил Габит Сыздыкбеков. 

Новые скверы уже стали любимыми местами отдыха горожан, которые отмечают, что такие инициативы делают Шымкент более зеленым, уютным и современным.

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