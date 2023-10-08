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Гроза и сильный ветер: в Астане и 13 регионах объявлено штормовое предупреждение

Гроза и сильный ветер: в Астане и 13 регионах объявлено штормовое предупреждение Фото: pixabay
Синоптики Казгидромета предупреждают жителей большей части Казахстана о непогоде в воскресенье, 8 октября. Столицу и регионы накроют грозы и сильные порывы ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Астане порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. В области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе Кызылординской области ожидается гроза, ветер 15-20 м/с. 8-10 октября на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области – высокая пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области – туман. Ветер с порывами до 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на востоке области порывы 25 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ветер на большей части области 15-20, на западе, севере области порывы 23 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер до 15-20, днем временами 23 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

На востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге области Абай ожидается гроза. Ночью и утром на востоке, юге области ожидается туман.

На большей части области Улытау ожидается ветер до 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе, севере области ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни для жителей и гостей Алматы.

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