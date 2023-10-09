На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 9 октября

Синоптики "Казгидромет" предупреждают жителей большей части Казахстана о непогоде 9 октября. Ряд регионов накроет сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

На западе, севере, востоке, в центре Атырауской области ожидается гроза. Ожидается ветер на большей части области, скорость — 15-20 м/с. В центре, на северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане прогнозируют сильный ветер, порывы которого достигнут 15-20 м/с.

В Акмолинской области также ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с, днем на западе, севере области порывы могут достигать 23-28 м/с, Кокшетау ветер до 23 м/с.

На большей части Актюбинской области порывы ветра достигнут 17-22 м/с, в городе Актобе: 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На западе, юге, северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер на большей части области 15-20 м/с, днем на западе, юге, в центре области порывы достигнут 25 м/с. В Актау ночью ожидается гроза, а днем ожидается пыльная буря. Ветер также как и в области — 25 м/с.

Днем на севере, западе Павлодарской области ожидается ветер, порывы — 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области прогнозируют порывы ветра до 23-28 м/с, в Петропавловске — до 25 м/с.

Ночью на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ветер — до 15-20 м/с. В Уральске так же сильный ветер с порывами до 18 м/с.

На большей части Улытауской области ожидается ветер, порывы — 15-20 м/с. В Жезказгане прогнозируют скорость ветра до 18 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Костанайской области ожидается туман, ветер — до 25 м/с. В городе Костанай порывистый ветер до 15-20 м/с.

9-10 октября на севере, западе, юге, в пустынных районах Туркестанской области и в городе Шымкент сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с/

