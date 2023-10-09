Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 9 октября

тучи Фото: freepik
Синоптики "Казгидромет" предупреждают жителей большей части Казахстана о непогоде 9 октября. Ряд регионов накроет сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

На западе, севере, востоке, в центре Атырауской области ожидается гроза. Ожидается ветер на большей части области, скорость — 15-20 м/с. В центре, на северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане прогнозируют сильный ветер, порывы которого достигнут 15-20 м/с.

В Акмолинской области также ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с, днем на западе, севере области порывы могут достигать 23-28 м/с, Кокшетау ветер до 23 м/с.

На большей части Актюбинской области порывы ветра достигнут 17-22 м/с, в городе Актобе: 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На западе, юге, северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер на большей части области 15-20 м/с, днем на западе, юге, в центре области порывы достигнут 25 м/с. В Актау ночью ожидается гроза, а днем ожидается пыльная буря. Ветер также как и в области — 25 м/с.

Днем на севере, западе Павлодарской области ожидается ветер, порывы — 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области прогнозируют порывы ветра до 23-28 м/с, в Петропавловске — до 25 м/с.

Ночью на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ветер — до 15-20 м/с. В Уральске так же сильный ветер с порывами до 18 м/с.

На большей части Улытауской области ожидается ветер, порывы — 15-20 м/с. В Жезказгане прогнозируют скорость ветра до 18 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Костанайской области ожидается туман, ветер — до 25 м/с. В городе Костанай порывистый ветер до 15-20 м/с.

9-10 октября на севере, западе, юге, в пустынных районах Туркестанской области и в городе Шымкент сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с/

Читайте также

небо, облака
Прогноз погоды в Казахстане на 9 октября
небо, облака
Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана
платная дорога
Ряд дорог в Казахстане станут платными для автобусов и грузовых авто
Мухит Турсынали
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
бабочка
Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 октября
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления