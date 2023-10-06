Следующая неделя побалует алматинцев теплой погодой

Фото: Zakon.kz

По данным синоптиков, только к концу следующей недели в Алматы пойдут дожди, а температура воздуха начнет снижаться. РГП "Казгидромет" предоставил Zakon.kz предварительный прогноз на семь дней.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 7 по 13 октября в южной столице будет тепло, временами возможны осадки.

Согласно информации, самым холодным днем станет следующая пятница – температура опустится до +16°С. 7 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 2-7, временами 12 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

8 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С. 9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С. 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С. 11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С. 12 октября: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15, днем +20+22°С. 13 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8, временами с порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +14+16°С. Ранее синоптики рассказали о погоде на 7 октября в городах республиканского значения. Читайте также Токаев вместе с Путиным примет участие в церемонии запуска поставок газа в Узбекистан Хранители знаний: аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил лучших педагогов региона Город-сад: в Семее разбивают парки и создают пешеходные зоны

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