Следующая неделя побалует алматинцев теплой погодой
Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 7 по 13 октября в южной столице будет тепло, временами возможны осадки.
Согласно информации, самым холодным днем станет следующая пятница – температура опустится до +16°С.
7 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 2-7, временами 12 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.
8 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.
9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.
10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.
11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.
12 октября: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15, днем +20+22°С.
13 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8, временами с порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +14+16°С.
Ранее синоптики рассказали о погоде на 7 октября в городах республиканского значения.