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Следующая неделя побалует алматинцев теплой погодой

погода в Алматы осенью Фото: Zakon.kz
По данным синоптиков, только к концу следующей недели в Алматы пойдут дожди, а температура воздуха начнет снижаться. РГП "Казгидромет" предоставил Zakon.kz предварительный прогноз на семь дней.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 7 по 13 октября в южной столице будет тепло, временами возможны осадки. 

Согласно информации, самым холодным днем станет следующая пятница – температура опустится до +16°С. 

7 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 2-7, временами 12 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

8 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.

10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.

12 октября: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15, днем +20+22°С.

13 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8, временами с порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +14+16°С.

Ранее синоптики рассказали о погоде на 7 октября в городах республиканского значения.

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