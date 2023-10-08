Женис Касымбек рассказал, когда откроют движение по новому мосту в Астане

Движение по новому мосту планируют запустить в конце октября 2023 года. Об этом Женис Касымбек написал в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил аким Астаны Женис Касымбек 8 октября 2023 года, новый мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах столицы.

"Автомобильный мост – четырехполосный. Благоустройство завершим весной. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улицы Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем и др.", – сообщил Женис Касымбек.

В 2024 году в Астане также начнут строить еще один мост через реку Есиль по улице Кенесары.

"В следующем году планируем приступить к строительству продолжения проспекта Тауелсиздик до выхода на проспект Кабанбай батыра. Это позволит значительно снизить нагрузку на проспект Мангилик ел, Кабанбай батыра, улицы Туркестан, Керей Жанибек хандар и Айтматова в новой части города. В прошлом году был открыт мост по Улы дала, построена улица А62 (на участке от улицы А91 до трассы Астана –Караганда). Это позволило разгрузить движение на нескольких улицах", – добавил аким столицы.



Ранее мы рассказывали, когда в Астане запустят LRT. На городском заседании маслихата 10 августа председатель правления ТОО "City Transportation Systems" Гани Тажиев рассказал, что в целях ускорения запуска проект разделили на два пусковых комплекса.

