Действующий аким Астаны Женис Касымбек получил новую должность – он возглавил столичную федерацию легкой атлетики, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал экс-аким Восточно-Казахстанской области, президент Федерации легкой атлетики Казахстана Даниал Ахметов.

По словам бывшего акима ВКО, сегодня, 4 сентября 2023 года, состоялась очередная выборная конференция Федерации легкой атлетики города Астана.

"Решением членов конференции президентом федерации избран Касымбек Женис Махмудович. В ходе встречи были обсуждены такие важные задачи, как развитие легкой атлетики в городе, повышение квалификации тренеров и повышение уровня спортсменов. В собрании приняли участие Президент Федерации легкой атлетики РК Даниал Ахметов и члены городской конференции легкой атлетики", – написал Даниал Ахметов на своей странице в Instagram, приложив несколько фотографий, сделанных на конференции.

Женис Касымбек родился 7 мая 1975 года в Жамбылской области. В 1997 году окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию (архитектор-дизайнер), в 2001 году – Евразийский государственный университет им. Л. Гумилева (экономист по специальности государственное и местное управление). Он – кандидат экономических наук, тема диссертации: "Государственное регулирование развития транспортного комплекса Республики Казахстан" (2009).

Трудовую деятельность начал в 1997 году с должности стажера-исследователя в КазГАСА. Работал на различных должностях в ОАО "Темирбанк" (1998), Комитете по антимонопольной политике РК (1998-2000), Министерстве транспорта и коммуникаций РК (2000-2004), РГП "Актауский международный морской торговый порт" (2004-2005).

Также занимал должности: вице-министра транспорта и коммуникаций РК (04.11.2005-11.03.2009), ответственного секретаря МТК РК (11.03.2009-07.03.2014), министра транспорта и коммуникаций РК (07.03.2014-08.06.2014), первого замминистра по инвестициям и развитию РК (13.08.2014-06.2016), министра по инвестициям и развитию РК (21.06.2016-26.12.2018), министра индустрии и инфраструктурного развития РК (26.12.2018-02.2019), зампремьер-министра РК (25.02.2019-09.2019), акима Карагандинской области (19.09.2019-08.12.2022).

Акимом Астаны назначен с декабря 2022 года.