Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Фото: pixabay
Организаторы концерта пригласили инвалидов-колясочников на концерт в зал, который располагался на втором этаже Дома культуры. Скандальное видео с мероприятия вызвало бурю негодования в Сети, сообщает Zakon.kz.
На кадрах снятого видео видно, как женщину на инвалидной коляске пытаются спустить со второго этажа. Автор видеоролика утверждает, что организаторы концерта, на который пригласили людей с ограниченными возможностями, не учли особенности гостей мероприятия.
"Стыдоба и позорище. И акимат, и все, кто к этому причастен", – говорит девушка за кадром.
В акимате Абайского района Карагандинской области прокомментировали ситуацию. В ведомстве принесли извинения, отметив, что в здании Дома культуры технически невозможно установить пандус.
"В этот день в Доме культуры была организована концертная программа, прошло награждение активных жителей с вручением подарков и денежных сертификатов. Для людей, которые не могли самостоятельно подняться на второй этаж, была организована помощь. Также сообщаем, что в здании ДК проведены работы по адаптации для людей с инвалидностью, но для устройства пандуса на второй этаж в здании, построенном в 1960-х годах, нет технической возможности". Акимат Абайского района Карагандинской области
В мае 2023 года стало известно о том, что в интернате Актобе избивали детей-инвалидов. История получила огласку благодаря нашумевшим кадрам.
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