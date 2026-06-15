Нормы о защите чести, достоинства и деловой репутации разъяснил Верховный суд

Верховный суд РК принял нормативное постановление от 20 мая 2026 года "О применении судами законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации", сообщает Zakon.kz.

Документ принят в целях обеспечения единообразия при применении судами норм законодательства и формирует целостную модель судебной защиты, адаптированную к цифровой среде.

Указывается, что физическое лицо вправе требовать в судебном порядке опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию, а юридическое лицо – сведений, порочащих его деловую репутацию.

Определены следующие понятия:

честь – это общественная оценка личности, осознание им своей общественной и социальной значимости и признания.

– это общественная оценка личности, осознание им своей общественной и социальной значимости и признания. достоинство – одно из нематериальных благ, принадлежащих лицу с рождения, характеризующее внутреннюю самооценку лицом своих личных качеств, способностей, мировоззрения, общественного значения.

– одно из нематериальных благ, принадлежащих лицу с рождения, характеризующее внутреннюю самооценку лицом своих личных качеств, способностей, мировоззрения, общественного значения. деловая репутация физического лица – нематериальное благо, которое представляет собой общественную оценку деловых, профессиональных качеств лица при выполнении им трудовых, служебных и общественных обязанностей.

– нематериальное благо, которое представляет собой общественную оценку деловых, профессиональных качеств лица при выполнении им трудовых, служебных и общественных обязанностей. деловая репутация индивидуального предпринимателя, юридического лица – целостная оценка его хозяйственной (экономической) деятельности как участника хозяйственных (экономических) правоотношений другими участниками имущественного оборота и гражданами.

В связи с этим судам следует разграничивать понятия чести, достоинства и деловой репутации, каждое из которых является самостоятельным объектом защиты.

В НП урегулированы вопросы защиты прав несовершеннолетних, недееспособных и умерших лиц, а также ситуации, когда установить лицо, распространившее сведения, невозможно, что особенно актуально в интернет-пространстве.

Заинтересованное лицо имеет право на судебную защиту чести и достоинства также в случае, если в оспариваемых сведениях не указаны его имя, отчество, фамилия, но имеются иные данные, позволяющие установить, о ком именно идет речь.

Если не соответствующие действительности, порочащие сведения распространены в отношении несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, иск о защите его чести, достоинства или деловой репутации вправе предъявить их законные представители, государственные органы, уполномоченные организации в соответствии с их полномочиями или прокурор.

Не исключается защита чести, достоинства или деловой репутации лица, в отношении которого не соответствующие действительности порочащие сведения распространены, но установить лицо, распространившее сведения, невозможно (при направлении анонимных писем в адрес граждан и организаций либо распространении сведений посредством сетей телекоммуникаций, объектов информатизации, в том числе сети интернет, лицом, которое невозможно идентифицировать). В таких случаях суд рассматривает заявление лица о признании распространенных в отношении него сведений не соответствующими действительности и порочащими.

Четко определены обязательные установлению судом обстоятельства: факт распространения, порочащий характер и несоответствие действительности. Особое внимание уделено разграничению фактов и оценочных суждений, которые не являются предметом судебной защиты, распределению бремени доказывания между сторонами.

Надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации являются авторы не соответствующих действительности и порочащих сведений, а также лица, распространившие эти сведения.

Если оспариваемые сведения были распространены в СМИ, в качестве ответчиков привлекаются автор и редакция.

При опубликовании или ином распространении таких сведений без обозначения имени автора (например, в редакционной статье) надлежащим ответчиком по делу является соответствующий орган СМИ. Если сведения были распространены в СМИ с указанием лица, являющегося их источником, тогда это лицо также может быть привлечено к участию в деле в качестве ответчика.

Ответственность за противоправные комментарии к публикации на интернет-ресурсах возлагается на автора комментария.

Размер госпошлины составляет:

с исков физических лиц о взыскании в денежном выражении компенсации морального вреда – 1% от суммы иска;

от суммы иска; с исков юридических лиц о взыскании убытков, причиненных распространением сведений, порочащих деловую репутацию, – 3% от суммы иска.

Какие обстоятельства должен установить суд:

факт распространения ответчиком сведений об истце или лице, в защиту которого подан иск;

порочащий характер этих сведений;

несоответствие их действительности.

При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Обязанность доказывания, что распространенные сведения соответствуют действительности, возлагается на ответчика.

В свою очередь истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений. Истец вправе также предоставить доказательства несоответствия действительности сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию.

СМИ освобождаются от ответственности за распространение недостоверных сведений, если будет установлено, что такие сведения распространены без искажения их содержания и получены из источников, на которые редакция не могла и не обязана оказывать влияние.

Компенсация возмещения морального вреда определяется судом при вынесении решения в денежном выражении.

При предъявлении требований о возмещении морального вреда истец должен доказать наличие перенесенных нравственных и физических страданий и предоставить доказательства, подтверждающие доводы, на которые он ссылается в обоснование размера компенсации морального вреда.

Размер компенсации морального вреда устанавливается исходя из критериев разумности и справедливости. Суд должен учитывать характер и содержание распространенных сведений (обвинение в совершении уголовного правонарушения, административно-правовых и гражданско-правовых правонарушений, аморальных поступков и т.п.), пределы их распространения и другие заслуживающие внимания обстоятельства.

Судам следует иметь в виду, что принесение извинений как способ судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации не предусмотрен. Поэтому суд не вправе обязывать ответчика принести извинения в той или иной форме.

Если истцом заявлено требование о понуждении ответчика принести извинения, то производство по делу в этой части подлежит прекращению.

Нормативное постановление введено в действие с 13 июня, за исключением норм, которые вводятся с 12 июля, включается в состав действующего права и является общеобязательным.