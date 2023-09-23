Житель Костаная отсудил у больницы более трех миллионов тенге за инвалидность отца

Житель Костаная обвинил врачей в оказании некачественной медицинской помощи, из-за которой его отец остался инвалидом третьей группы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, инцидент в больнице произошел в ноябре 2020 года.

Согласно материалам уголовного дела, пенсионеру органов внутренних дел стало плохо на рабочем месте. Его отвезли медикам, однако пациент остался инвалидом из-за некачественно оказанной медицинской помощи.

"В дальнейшем у пациента развилось полное атрофирование левой ступни. Мужчина был признан инвалидом третьей группы. Костанайский районный суд взыскал с больницы в пользу истца сумму утраченного заработка в размере более 300 тысяч тенге, понесенные расходы в размере более 500 тысяч тенге и компенсацию за моральный вред в размере трех миллионов тенге". пресс-служба Костанайского областного суда

Решение не вступило в законную силу.

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