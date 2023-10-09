Глава МВД обсудил в Европе упрощение визового режима для казахстанцев

Казахстанская делегация во главе с министром внутренних дел Ержаном Саденовым с рабочим визитом побывала в Европе. Глава МВД обсуждал со своими европейскими коллегами в том числе упрощение визового режима для казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе министерства 9 октября, Ержан Саденов посетил Бельгию, Данию и Германию. В Брюсселе он встретился с главой МВД Бельгии Аннелис Верлинден и замглавы Генерального директората Европейской комиссии по миграции и внутренним делам Йоханнесом Лухнером, в Дании – с министром по делам иммиграции и интеграции Кааре Дибвад Беком, в ФРГ – с госсекретарем министерства внутренних дел Махмутом Оздемиром.

Помимо обсуждения зарубежного опыта, который может помочь в улучшении работы казахстанской полиции, Ержан Саденов обсудил со своими европейскими визави перспективы сотрудничества в миграционной сфере. В частности, речь шла о возможном упрощении визового режима для граждан Казахстана в Шенгенской зоне.

Также на встречах шла речь о взаимодействии в борьбе с организованной преступностью, особенно с торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков. Стороны договорились о сотрудничестве и обмене опытом, который позволит повысить профессиональный уровень полицейских.

Ранее МИД Казахстана рассказал, какие усилия прикладывает внешнеполитическое ведомство, чтобы упростить казахстанцам получение шенгенских виз.