Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Глава МВД обсудил в Европе упрощение визового режима для казахстанцев

Глава МВД обсудил в Европе упрощение визового режима для казахстанцев Фото: pexels
Казахстанская делегация во главе с министром внутренних дел Ержаном Саденовым с рабочим визитом побывала в Европе. Глава МВД обсуждал со своими европейскими коллегами в том числе упрощение визового режима для казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе министерства 9 октября, Ержан Саденов посетил Бельгию, Данию и Германию. В Брюсселе он встретился с главой МВД Бельгии Аннелис Верлинден и замглавы Генерального директората Европейской комиссии по миграции и внутренним делам Йоханнесом Лухнером, в Дании – с министром по делам иммиграции и интеграции Кааре Дибвад Беком, в ФРГ – с госсекретарем министерства внутренних дел Махмутом Оздемиром.

Помимо обсуждения зарубежного опыта, который может помочь в улучшении работы казахстанской полиции, Ержан Саденов обсудил со своими европейскими визави перспективы сотрудничества в миграционной сфере. В частности, речь шла о возможном упрощении визового режима для граждан Казахстана в Шенгенской зоне.

Также на встречах шла речь о взаимодействии в борьбе с организованной преступностью, особенно с торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков. Стороны договорились о сотрудничестве и обмене опытом, который позволит повысить профессиональный уровень полицейских.

Ранее МИД Казахстана рассказал, какие усилия прикладывает внешнеполитическое ведомство, чтобы упростить казахстанцам получение шенгенских виз.

Читайте также

Новый глава ФОМС: Я получил медицинский опыт, когда боролся с COVID-19
Новый глава ФОМС Абылкаир Скаков: Я получил медицинский опыт, когда боролся с COVID-19
У казахстанских литераторов появится новая награда
У казахстанских литераторов появится новая награда
Массовые отравления в Казахстане: еще двоих детей выписали из больницы
Массовое отравление в Казахстане: еще двоих детей выписали из больницы
Никита Дробны
Ержан Саденов Европейский Союз МВД РК
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
бабочка
Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления