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События

Франция готова поддержать упрощение визового режима для казахстанцев в Евросоюз

Франция готова поддержать упрощение визового режима для казахстанцев в Евросоюз, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 10:24 Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов с рабочим визитом посетил Францию и Королевство Нидерландов, где провел ряд двусторонних встреч с руководством европейских и международных полицейских структур, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 апреля 2025 года проинформировали в пресс-службе МВД РК.

"В Париже глава МВД провел переговоры с министром внутренних дел Франции Брюно Ретайо, в ходе которых рассмотрены вопросы состояния взаимодействия в рамках действующего с 2009 года соглашения о борьбе с преступностью. Отдельный акцент сделан на вопросах реадмиссии и информационного обмена в сфере миграционного контроля. Подтверждена взаимная готовность к реализации соглашения о реадмиссии, подписанного в прошлом году. Французская сторона выразила готовность поддержки процедуры упрощения визового режима странами Европейского союза для граждан Казахстана", – говорится в релизе.

По итогам двусторонней встречи сторонами подписана дорожная карта по укреплению сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, включая транснациональную организованную преступность, наркопреступность, незаконную миграцию, экстремизм и интернет-мошенничество.

Фото: polisia.kz

В рамках визита в город Лион состоялась встреча министра с генеральным секретарем Интерпола Вальдесом Уркизой. Обсуждены направления практического сотрудничества – в первую очередь в области международного розыска, противодействия мошенничеству и киберпреступности. Затронуты вопросы совершенствования механизмов взаимодействия и расширения доступа к новым базам данных организации.

Фото: polisia.kz

Генсеком Интерпола отмечен высокий уровень эффективности работы казахстанского Национального центрального бюро Интерпола МВД.

Кроме того, в городе Гааге глава МВД Казахстана встретился с заместителем исполнительного директора Европола Андреем Линтой. Обсуждены перспективы сотрудничества в противодействии киберпреступности, экстремизму и незаконной миграции, а также вопросы обмена информацией по каналам Европола.

Достигнута договоренность о начале процедуры разработки Операционного соглашения между МВД Республики Казахстан и Европолом, которое откроет новый уровень взаимодействия с полицейскими структурами государств – членов ЕС.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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