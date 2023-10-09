У казахстанских литераторов появится новая награда
Так, предлагается казахстанцам, внесшим особый вклад в развитие литературы, удостоенным ранее почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" (Заслуженный деятель РК) и лауреатам государственных премий РК в области литературы присваивать почетное звание "Қазақстанның халық жазушысы" (Народный писатель Казахстана).
К почетному званию также прилагается нагрудный знак "Қазақстанның халық жазушысы".
"Проект распоряжения направлен на признание высокого уровня труда литературно-творческой среды, поднявшей национальной литературы на новый вершины и предусматривает принятие мер по учреждению соответствующей государственной награды", - говорится в обосновании.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 октября.