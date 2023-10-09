У казахстанских литераторов появится новая награда

Фото: pixabay

Министерство культуры и информации подготовило проект распоряжения президента РК, которым вносятся дополнения в Инструкцию о порядке представления к награждению государственными наградами РК и их вручения, образцов документов к государственным наградам и т.д., сообщает Zakon.kz.

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