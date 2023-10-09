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Законодательство РК

У казахстанских литераторов появится новая награда

У казахстанских литераторов появится новая награда Фото: pixabay
Министерство культуры и информации подготовило проект распоряжения президента РК, которым вносятся дополнения в Инструкцию о порядке представления к награждению государственными наградами РК и их вручения, образцов документов к государственным наградам и т.д., сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается казахстанцам, внесшим особый вклад в развитие литературы, удостоенным ранее почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" (Заслуженный деятель РК) и лауреатам государственных премий РК в области литературы присваивать почетное звание "Қазақстанның халық жазушысы" (Народный писатель Казахстана).

К почетному званию также прилагается нагрудный знак "Қазақстанның халық жазушысы".

"Проект распоряжения направлен на признание высокого уровня труда литературно-творческой среды, поднявшей национальной литературы на новый вершины и предусматривает принятие мер по учреждению соответствующей государственной награды", - говорится в обосновании. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 октября.

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