У казахстанских литераторов появилась новая награда
Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 16 октября 2023 года подписал закон, которым вносятся изменения и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных наград, сообщает Zakon.kz.
Так, закон "О государственных наградах Республики Казахстан" дополнен абзацем следующего содержания:
"Қазақстанның халық жазушысы" (Народный писатель Казахстана).
К почетному званию также прилагается нагрудный знак "Қазақстанның халық жазушысы".
Награда присуждается лицам, внесшим особый вклад в развитие литературы республики, удостоенным ранее почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" ("Заслуженный деятель Казахстана"), и лауреатам государственных премий РК в области литературы.
Закон вводится в действие с 17 октября 2023 года.
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