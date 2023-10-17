Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

У казахстанских литераторов появилась новая награда

У казахстанских литераторов появилась новая награда Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 16 октября 2023 года подписал закон, которым вносятся изменения и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных наград, сообщает Zakon.kz.

Так, закон "О государственных наградах Республики Казахстан" дополнен абзацем следующего содержания:

"Қазақстанның халық жазушысы" (Народный писатель Казахстана).

К почетному званию также прилагается нагрудный знак "Қазақстанның халық жазушысы".

Награда присуждается лицам, внесшим особый вклад в развитие литературы республики, удостоенным ранее почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" ("Заслуженный деятель Казахстана"), и лауреатам государственных премий РК в области литературы. 

Закон вводится в действие с 17 октября 2023 года.

Читайте также

Утверждены порядок представления в уполномоченный орган по возврату активов декларации о раскрытии активов
Кто и как будет представлять декларацию о раскрытии активов
Пилотный проект по автоматизированной аттестации адвокатов, нотариусов и ЧСИ продлят и распространят на весь Казахстан
Пилотный проект по автоматизированной аттестации адвокатов, нотариусов и ЧСИ масштабируют
Казпочту интегрируют с сервисами государственных баз данных физических и юридических лиц
Казпочту интегрируют с государственными базами данных по физическим и юридическим лицам
Лариса Черненко
Послание Токаева-2022 Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Документ
Россиянина наказали за двойное гражданство в Казахстане
В Назарбаев Университете наказали студента, создавшего провокационный сайт
В Назарбаев Университете наказали студента, создавшего провокационный сайт
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления