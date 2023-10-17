У казахстанских литераторов появилась новая награда

Фото: pixabay

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 16 октября 2023 года подписал закон, которым вносятся изменения и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных наград, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: