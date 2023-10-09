Из тепла – в мороз: резкие изменения в погоде прогнозируют синоптики
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10-12 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на большей части республики ожидается быстрая смена барических образований. Синоптики прогнозируют осадки (дождь с переходом в снег), на юге – дожди, усиление ветра.
"На северо-западе, севере и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируются туман, гололед", – рассказали синоптики.
Также ожидается понижение температуры воздуха:
- в западных регионах ночью до -5+7°, днем до +5+18°,
- на северо-западе, севере, в центре страны ночью до -5+5°,
- днем до +5+13°.
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