Из тепла – в мороз: резкие изменения в погоде прогнозируют синоптики

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10-12 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на большей части республики ожидается быстрая смена барических образований. Синоптики прогнозируют осадки (дождь с переходом в снег), на юге – дожди, усиление ветра. "На северо-западе, севере и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируются туман, гололед", – рассказали синоптики. Также ожидается понижение температуры воздуха: в западных регионах ночью до -5+7°, днем до +5+18°,

на северо-западе, севере, в центре страны ночью до -5+5°,

днем до +5+13°. Читайте также Почему миллионы казахстанцев не охвачены медстрахованием, объяснили в Минздраве Мыло из верблюжьего молока изобрела мыловар из Аральска Казахстанцев очаровало мистическое видео из "Долины шаров"

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