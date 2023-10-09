Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Из тепла – в мороз: резкие изменения в погоде прогнозируют синоптики

С тепла – в мороз: резкие изменения в погоде прогнозируют синоптики Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10-12 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на большей части республики ожидается быстрая смена барических образований. Синоптики прогнозируют осадки (дождь с переходом в снег), на юге – дожди, усиление ветра.

"На северо-западе, севере и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируются туман, гололед", – рассказали синоптики. 

Также ожидается понижение температуры воздуха:

  • в западных регионах ночью до -5+7°, днем до +5+18°,
  • на северо-западе, севере, в центре страны ночью до -5+5°,
  • днем до +5+13°.

Читайте также

Минздрав объяснил, почему более 3 млн казахстанцев до сих пор не в ОСМС
Почему миллионы казахстанцев не охвачены медстрахованием, объяснили в Минздраве
Мыло из верблюжьего молока изобрела мыловар из Аральска Арсена Кушжанова
Мыло из верблюжьего молока изобрела мыловар из Аральска
Казахстанцев очаровало мистическое видео из "Долины шаров"
Казахстанцев очаровало мистическое видео из "Долины шаров"
Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля в Израиле
Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля в Израиле
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления