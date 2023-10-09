Девятиклассник присел с бараном 90 раз и выиграл его в Талдыкоргане

В Талдыкоргане состоялись соревнования по национальным видам спорта. 16-летний школьник на них поразил публику, сообщает Zakon.kz

Нурислан Айдосулы смог присесть с бараном 90 раз. Отмечается, что вес животного превышал 60 килограммов.

Публика была удивлена ловкостью и мощью юного талдыкорганца.



Как стало известно позже, мальчик занимается в секциях плавания и армрестлинга. Учится он в средней школе имени Абая в Талдыкоргане. Благодаря своим спортивным достижениям он весьма популярен среди сверстников.





"На празднование юбилея села я приехал вместе с друзьями. На свое удивление я смог сегодня стать победителем. Моя мечта стать чемпионом мира по армрестлингу," – поделился своими эмоциями Нурислам.

За победу в конкурсе 16-летний парень получил в подарок барана и сертификат на 50 тысяч тенге.