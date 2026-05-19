Школьник – студента: парня зарезали в Талдыкоргане

20-летнего парня убили в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях. Как пишет паблик taldykorganec_kolesa в Instagram, 20-летний студент Жангир Нурланулы вечером 7 мая отправился к друзьям смотреть футбол.

"В квартире находилась компания примерно из 10 человек, среди которых был и 17-летний школьник. Как сообщается, между молодыми людьми произошел конфликт. После ссоры они вышли на улицу, а позже вновь встретились. По словам матери, школьник позвал Жангира обратно и нанес ему шесть ножевых ранений. От полученных травм парень скончался. Семья погибшего требует справедливого расследования и наказания виновного", – говорится в публикации.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу прокомментировали, что подозреваемый в совершении преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Специализированным следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводится всестороннее и объективное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. Выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции области Жетысу", – говорится в сообщении.

10 мая 2026 года в Алматинской области в поселке Боралдай конфликт из-за выручки между приятелями обернулся трагедией: молодого человека избили до смерти. 11 мая в Талгарском районе Алматинской области зарезали молодого человека, возвращавшегося с братом с кладбища.