Глава МВД: 37 млн звонков с подменных номеров заблокировали в Казахстане

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова и выслушал его доклад о борьбе с преступностью в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 9 октября, глава МВД доложил Касым-Жомарту Токаеву о мерах профилактики преступлений, за счет которых удалось существенно снизить количество убийств, хулиганств, краж, разбоев, грабежей и краж скота по всей республике, а улицы казахстанских городов стали безопаснее. Министр рассказал также о работе по обеспечению "нулевой терпимости" к правонарушениям, по защите прав несовершеннолетних и по противодействию интернет-мошенничествам.

"Как сообщил Ержан Саденов, с начала года заблокировано 37 млн звонков с подменных номеров, выявлено 16 тысяч сайтов с противоправным контентом", – говорится в сообщении пресс-службы.





Фото: akorda.kz

Ержан Саденов также рассказал президенту о реализации комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Министр заявил, что полиция изъяла более 31 тонны наркотиков и 79 тонн прекурсоров, а также ликвидировала 39 нарколабораторий.



"Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву сообщили о состоянии дел в уголовно-исполнительной системе и Национальной гвардии. По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране", – сообщили в Акорде.

Ранее глава МВД обсудил в Европе упрощение визового режима для казахстанцев.