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Законодательство РК

Принцип "Закон и Порядок": Токаев дал поручения главе МВД

Принцип "Закон и Порядок": Токаев дал поручения главе МВД Фото: akorda.kz
Президент принял министра внутренних дел Ержана Саденова, сообщает Zakon.kz.

Глава государства заслушал доклад об оперативной обстановке в стране.

Как доложил Ержан Саденов, в стране сохраняется динамика снижения преступности: количество убийств сократилось на 20%, краж – на 28%, разбоев – на 32%. Снизилось число грабежей, хулиганства, скотокрадства, причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений, в том числе в семейно-бытовой сфере.

Токаев, Саденов

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе по формированию "нулевой терпимости" к правонарушениям, реализации "неотвратимости наказания" за совершение правонарушений и преступлений, обеспечению дорожной безопасности.

На сегодняшний день выявлено 8 млн 500 тысяч правонарушений, что на 1 млн больше, чем в прошлом году. За совершенные правонарушения наложено административных штрафов на 90 млрд тенге, взыскано 71 млрд тенге.

Президент также был проинформирован о принимаемых мерах по совершенствованию работы органов внутренних дел, в том числе проведению точечной аттестации и очищению системы внутренних дел от недостойных сотрудников.

В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений по обеспечению принципа "Закон и Порядок".

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на сотрудников правоохранительных органов возложена огромная ответственность за установление справедливости и порядка в обществе.

Ранее стало известно, что всю полицию Казахстана перевели на усиленный режим несения службы.

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