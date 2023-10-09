Корь у детей: чем опасна болезнь
По статистики корью чаще всего болеют дети до 5 лет.
Педиатр Городской поликлиники №11 Мәдина Әбдінәсір отмечает, что корь является высококонтагиозной острой вирусной инфекцией и заподозрить наличие заболевания можно не сразу. Поэтому, если у человека был явный контакт с больным корью, то это тревожный звонок.
Корь передается, как правило, воздушно-капельным путем.
Опасна не только сама патология, но и последствия, которые могут быть спровоцированы данной инфекцией.
К примеру, в результате заболевания у ребенка может развиться энцефалит, пневмония, отит, и самое страшное, возможен летальный исход заболевания.
Единственное надежное средство профилактики кори – это своевременная вакцинация.
Плановая иммунизация детей проводится в возрасте 1 года и 6 лет.
Для вакцинации используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (ККП), производства "Serum Institute of India". Производство данной вакцины имеет преквалификацию ВОЗ, которая гарантирует качество и безопасность производимых вакцин.
Первые признаки кори
Корь начинается катаральными явлениями:
- высокая температура;
- симптомы общей интоксикации;
- воспалительным поражением слизистой глотки;
- конъюнктив и органов дыхания.
Сыпь при кори появляется на 3-4 день после начала болезни. Пятна обычно начинаются на лице и шее, а затем распространяются на туловище и конечности. Такая этапность – один из характерных симптомов кори.
"При всех вышеперечисленных симптомах первое, что нужно сделать – обратиться к врачу-инфекционисту", – сказала врач.
Заниматься самолечением категорически нельзя. Только врач может назначить правильную терапию.
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