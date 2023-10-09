Корь у детей: чем опасна болезнь

Алматинский врач рассказала об опасности кори у детей, сообщает Zakon.kz.

По статистики корью чаще всего болеют дети до 5 лет.



Педиатр Городской поликлиники №11 Мәдина Әбдінәсір отмечает, что корь является высококонтагиозной острой вирусной инфекцией и заподозрить наличие заболевания можно не сразу. Поэтому, если у человека был явный контакт с больным корью, то это тревожный звонок.

Корь передается, как правило, воздушно-капельным путем.

Опасна не только сама патология, но и последствия, которые могут быть спровоцированы данной инфекцией.

К примеру, в результате заболевания у ребенка может развиться энцефалит, пневмония, отит, и самое страшное, возможен летальный исход заболевания.

Единственное надежное средство профилактики кори – это своевременная вакцинация.

Плановая иммунизация детей проводится в возрасте 1 года и 6 лет.

Для вакцинации используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (ККП), производства "Serum Institute of India". Производство данной вакцины имеет преквалификацию ВОЗ, которая гарантирует качество и безопасность производимых вакцин.

Первые признаки кори

Корь начинается катаральными явлениями:

высокая температура;

симптомы общей интоксикации;

воспалительным поражением слизистой глотки;

конъюнктив и органов дыхания.

Сыпь при кори появляется на 3-4 день после начала болезни. Пятна обычно начинаются на лице и шее, а затем распространяются на туловище и конечности. Такая этапность – один из характерных симптомов кори.

"При всех вышеперечисленных симптомах первое, что нужно сделать – обратиться к врачу-инфекционисту", – сказала врач.

Заниматься самолечением категорически нельзя. Только врач может назначить правильную терапию.

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