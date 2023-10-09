Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Корь у детей: чем опасна болезнь

Корь у детей: чем опасна болезнь Фото: pexels
Алматинский врач рассказала об опасности кори у детей, сообщает Zakon.kz.

По статистики корью чаще всего болеют дети до 5 лет.

Педиатр Городской поликлиники №11 Мәдина Әбдінәсір отмечает, что корь является высококонтагиозной острой вирусной инфекцией и заподозрить наличие заболевания можно не сразу. Поэтому, если у человека был явный контакт с больным корью, то это тревожный звонок.

Корь передается, как правило, воздушно-капельным путем.

Опасна не только сама патология, но и последствия, которые могут быть спровоцированы данной инфекцией.

К примеру, в результате заболевания у ребенка может развиться энцефалит, пневмония, отит, и самое страшное, возможен летальный исход заболевания.

Единственное надежное средство профилактики кори – это своевременная вакцинация.

Плановая иммунизация детей проводится в возрасте 1 года и 6 лет.

Для вакцинации используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (ККП), производства "Serum Institute of India". Производство данной вакцины имеет преквалификацию ВОЗ, которая гарантирует качество и безопасность производимых вакцин.

Первые признаки кори

Корь начинается катаральными явлениями:

  • высокая температура;
  • симптомы общей интоксикации;
  • воспалительным поражением слизистой глотки;
  • конъюнктив и органов дыхания.

Сыпь при кори появляется на 3-4 день после начала болезни. Пятна обычно начинаются на лице и шее, а затем распространяются на туловище и конечности. Такая этапность – один из характерных симптомов кори. 

"При всех вышеперечисленных симптомах первое, что нужно сделать – обратиться к врачу-инфекционисту", –  сказала врач. 

Заниматься самолечением категорически нельзя. Только врач может назначить правильную терапию.

Ранее рассказала, для чего проводят аудиологический скрининг детям.

Читайте также

Какая погода ожидается в ближайшие дни в Астане, Алматы и Шымкенте
Какая погода ожидается в ближайшие дни в Астане, Алматы и Шымкенте
Ухудшилась ли эпидситуация по коронавирусу из-за нового штамма, рассказали в Минздраве
Ухудшилась ли эпидситуация по коронавирусу из-за нового штамма, рассказали в Минздраве
37 млн звонков с подменных номеров заблокировали в Казахстане
Глава МВД: 37 млн звонков с подменных номеров заблокировали в Казахстане
Анастасия Стативкина
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления