Двое детей умерли от кори в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената 28 декабря заявила о двух случаях смерти детей от кори в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, какова на сегодня ситуация по заболеваемости корью в Казахстане и были ли летальные случаи.
"Зарегистрировано два летальных случая – это Астана и Восточно-Казахстанская область. Это дети до года, то есть не достигшие возраста вакцинации. Один из детей родился недоношенным, своей патологии было много, и тут наложилась корь", – ответила Айжан Есмагамбетова.
По словам главного санитарного врача, среди заболевших корью детей некоторые находятся в тяжелом состоянии.
"По данным на вчера, это 15 детей в различных регионах, но состояние каждого из них мониторит Минздрав в ручном режиме", – добавила Айжан Есмагамбетова.
14 ноября в Минздраве объяснили, с чем связан рост заболеваемости и когда она пойдет на спад.
16 декабря главный санврач рассказала, кому надо делать прививки против кори и краснухи.
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