Для чего проводят аудиологический скрининг детям

Заведующая отделения педиатрии городской поликлиники №36 Алматы Динара Кайпова рассказала, что аудиологический скрининг проводят для выявления нарушений слуха у детей, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, это нужно для раннего вмешательства, реабилитации и предупреждения заболеваний, которые могут привести к инвалидности ребенка.

Как отметила врач, аудиологический скрининг проводится в два этапа.

Первый этап – неонатальный аудиологический скрининг, который проводится новорожденным в родильном доме, в первые 24-72 часа жизни.

Второй этап – скрининг, который проводится детям в возрастных категориях: 3 месяца, 1 год, 2 года, 3 года, 6 лет включительно в кабинетах развития ребенка поликлиники.

"Если по какой-либо причине ребенок не прошел аудиологический скрининг в родильном доме, то после выписки из стационара направляется сигнал в кабинет развития ребенка медицинской организации по месту прикрепления для проведения аудиологического скрининга первого этапа", – рассказала Динара Кайпова.

Для проведения второго этапа работник поликлиники предварительно оповещает прикрепленное население о необходимости проведения аудиологического скрининга посредством личного и письменного приглашения, памяток, листовок, телефонной связи, сообщений или через имеющиеся мобильные медицинские приложения.

Педиатр отмечает, что обязательным условием для проведения аудиологического скрининга детей на втором этапе является отсутствие на момент исследования острых респираторных и инфекционных заболеваний.

"Если у ребенка выявили снижение слуха, то ребенок берется на динамическое наблюдение и проводятся все необходимые лечебные мероприятия, в частности занятия ребенка и родителей с сурдопедагогом по развитию остаточного слуха, коммуникативных навыков, речи, психических функций, моторики – с момента выявления нарушений слухового восприятия",– подытожила специалист.

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