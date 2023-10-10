Соревнования по комбинированному туризму прошли в Туркестанской области

На реке Арысь Туркестанской области прошел финал Кубка Казахстана по комбинированному туризму, чемпионат РК по комбинированному туризму, и 25-е юбилейные соревнования памяти Натальи Марчук.

На старт вышли 23 команды из ЗКО, Уральска, Актобе, Алматинской и Жетысуской областей и г.Алматы, Караганды, Павлодара, Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

Финал Кубка Казахстана по комбинированному туризму проходил в трех возрастных группах – юноши до 14 лет, юниоры 14 - 18 лет, старшая возрастная группа – с 18 лет.

В Кубок Казахстана входят несколько этапов различных состязаний. В январе в Алматинской области проходили соревнования по горному туризму в залах. В Акмолинской области проводились соревнования по лыжному туризму. В Талдыкоргане впервые проходили международные соревнования по технике горного и спелеотуризма в залах. В Кокшетау проходил Чемпионат мира по велотуризму. Там же состоялись международные соревнования по пешеходному туризму, на который собрались около 40 команд. В апреле, на реке Арысь проходили соревнования по водному туризму.

Фото: Zakon.kz/Сергей Павленко

Финальные выступления состоят из нескольких сложных и зрелищных этапов - двух водных и двух велосипедных дистанций, прохождения 3 пешеходных дистанций, которые демонстрируют умение работать в связке, навыки наведения водных переправ и прохождение рек по переправам, а также преодоление обрывов на веревках.

До начала финальных состязаний специалисты выделяли команду ЗКО "Барыс – WEST". Последние 5 – 7 лет спортсмены западного региона стабильно забирают Кубок Казахстана по туристическому многоборью.

Фото: Zakon.kz/Сергей Павленко

"Команда у нас представлена тремя возрастными группами: юноши, юниоры, взрослые. Мы выступаем хорошо. Все три группы идут уверено в лидерах. Немного тяжело, что соревнования затяжные – 7 дней в полевых условиях. Но надеемся только на первое место. У нас седьмой год подряд и взрослые, и юниоры берут 1 место в финале Кубка Казахстана. И в этом году надеемся повторить достижения и даже думаем, что наши самые маленькие спортсмены станут чемпионами", - оптимистично заявила Камшат Ниталиева, заведующая отделом туризма ЗКО из Уральска.

Фото: Zakon.kz/Сергей Павленко

Уровень выступающих команд сильно разнится. Среди участников команд - и ветераны.

Фото: Zakon.kz/Сергей Павленко

"У меня в команде кому по 12–13 лет, большинство новеньких. Ребята постарше уехали и поэтому опыт передавать некому. И все же стараются выступать слаженно, командой. А для командных соревнований важными составляющими являются скорость, ловкость и думающая голова. Мы стараемся набрать состязательного опыта - в январе ездили в Чапаево, в Талдыкорган, в Акмолинскую область. Но нравится нам на Арыси. Здесь классная погода. У нас дома под вечер +4 градуса и все уже ходят в шапках", - рассказывает Аида Ярошенко, тренер туристического клуба из Экибастуза.

Навыки, полученные спортсменами на соревнованиях и тренировках, могут пригодиться и в реальной жизни. Многие после окончания спортивной карьеры идут работать в МЧС. Они практически готовые спасатели–умеют работать с веревками, в разных погодных условиях. Кого–то с распростертыми объятиями ждут в промышленном альпинизме.

Но специалисты отмечают и серьезные недостатки в подготовке команд из отдельных регионов.

"Из недостатков–слабая работа отдельных туристских станций. Далеко за примерами ходить не надо. Когда произошла реорганизация ЮКО в Туркестанскую область, а Шымкент стал городом республиканского подчинения, то шымкентская станция туристов просто перестала существовать. Станцию отдали в Туркестан, а в Шымкенте станция так и не появилась. Как следствие–на Кубке и Чемпионате РК команд ни от Шымкента, ни от Туркестанской области нет", - констатировал вице-президент федерации туризма РК Владимир Бородулин.

Чемпионами страны 2023 года по комбинированному туризму во всех возрастных категориях ожидаемо стали спортсмены Западно-Казахстанской области–команда "Батыс – WEST".