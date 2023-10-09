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Как за год подорожало новое жилье в Казахстане, подсчитали статистики

Как выросли цены на жилье в Казахстане за год Фото: pixabay
Бюро национальной статистики поделилось информацией о том, как сильно подорожало новое жилье в Казахстане за последний год, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в статистическом ведомстве 9 октября, за последний год квартиры в казахстанских новостройках подорожали в среднем на 5,7%. Зато на вторичном рынке, по утверждению статистиков, цены на жилье упали на 3,9%.

В Бюро национальной статистики также утверждают, что по сравнению с сентябрем минувшего года стоимость аренды жилья в стране снизилась. Правда, речь идет о Казахстане в целом, а не об отдельных городах, и снижение оказалось незначительным.

"Арендная плата за благоустроенное жилье в сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизилась на 0,2%", – говорится в сообщении Бюро национальной статистики.

По данным ведомства, сейчас один "квадрат" жилья на первичном рынке в среднем по стране стоит 493,7 тыс. тенге. Вторичное жилье немного дешевле (485,9 тыс. тенге за 1 м²). Аренда обходится в среднем в 4715 тенге за квадратный метр.

Ранее сообщалось, что цены на покупку и аренду жилья в Казахстане повысились. На первичном рынке по росту цен на недвижимость лидируют Актау, Семей и Павлодар, на вторичном – Семей, Актобе и Кызылорда.

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