На сколько подорожало жилье в Казахстане за год

Бюро национальной статистики опубликовало данные по изменению цен на рынке жилья за год и в феврале 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному отчету, за год (февраль 2024 г. к февралю 2023 г.) цены на новое продаваемое жилье повысились на 3%, а на вторичное жилье – снизились на 3,3%. Арендная плата за благоустроенное жилье в феврале 2024 г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 2,9%.

В региональном разрезе цены на новое жилье значительно выросли в городах Актобе – на 8,9%, Кызылорда – на 7,1%. На вторичном рынке рост цен был более заметен в городах Талдыкорган (9%), Атырау (8,2%). На рынке аренды жилья цены больше всего выросли в городах Жезказган (23,3%), Караганда (23%) и Атырау (21%).

За месяц (февраль 2024 г. к январю 2024 г.) цены на новое жилье повысились на 0,4%, на "вторичку" – на 1,7%. Арендная плата за благоустроенное жилье в феврале по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,2%.



"В феврале 2024 г. количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 30 534, из них 6 017 по индивидуальным домам и 24 517 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с январем 2024 г. (31 713), количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 3,7%. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (6 434 – 21,1%) и Астана (5 882 – 19,3%), а также, Карагандинская область (2 297 – 7,5%)", – сообщили в Бюро национальной статистики.

По сравнению с январем 2024 г. в феврале наибольший рост сделок зарегистрирован в Павлодарской (+17,1%), Восточно-Казахстанской областях (+15,2%) и Шымкенте (+10,1%). А наибольший спад за месяц, несмотря на свое лидерство, произошел в городе Алматы (-22%), Улытауской и Абайской областях.

По сравнению с январем 2024 г. в феврале 2024 г. ситуация по количеству сделок по частным домам остается относительно стабильной: уменьшение лишь на 0,8% или на 51 сделку. Всего в феврале их было зарегистрировано 6 017. Уменьшение наблюдается почти во всех регионах страны.



Рост по сделкам купли/продажи в частном секторе зафиксировали в Астане (+65,7%), Алматы (+14,1%) и Восточно-Казахстанской области (+9,4%).

Количество сделок купли-продажи жилья за февраль 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 26,6%, тогда было зарегистрировано 24 118 сделок. Положительный показатель зарегистрирован во всех регионах страны, кроме Мангистауской и Улытауской областей, где уменьшение составило 18,3% и 8,7% соответственно. Самое большое увеличение зафиксировано в Павлодарской области (на 75,4%).

В январе 2024 года эксперты, озвучивая прогноз по ценам на жилье в текущем году, отметили, что резких скачков цен не должно быть.