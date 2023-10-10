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Лучшие театры Казахстана приехали в СКО

Лучшие театры Казахстана приехали в СКО Фото: пресс-служба акимата СКО
В Петропавловске состоялось открытие Республиканского фестиваля драматических театров Казахстана, которое посвящено юбилею государственного деятеля Темирбека Жургенова. Надо отметить, что в регионе республиканский фестиваль в последний раз проходил два десятка лет назад.

В недельном фестивале участвуют 10 театров из Алматы, Актау, Караганды, Павлодара, Талдыкорган, Жезказган и Туркестана.

Лучшие театры Казахстана приехали в СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

Наш фестиваль почтил своим визитом Асанали Ашимов – человек с богатой фильмографией, народный артист РК.

Лучшие театры Казахстана приехали в СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

Лучшие театры Казахстана приехали в СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Проведение фестиваля в нашем регионе - это большое и значимое событие. Исторически сложилось, что СКО родина многих талантливых драматургов и писателей, по произведениям Габита Мусрепова, Магжана Жумабаева, Ивана Шухова и Сабита Муканова ставят спектакли на всех сценах страны. Всю неделю лучшие театры страны представят на суд зрителей свои постановки. Желаю участникам республиканского фестиваля, вдохновения и творческих успехов!" – написал глава региона Гауез Нурмухамбетов на своей странице в соцсетях.
Лучшие театры Казахстана приехали в СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

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Анастасия Московчук
Северо-Казахстанская область
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