Лучшие театры Казахстана приехали в СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

В Петропавловске состоялось открытие Республиканского фестиваля драматических театров Казахстана, которое посвящено юбилею государственного деятеля Темирбека Жургенова. Надо отметить, что в регионе республиканский фестиваль в последний раз проходил два десятка лет назад.

В недельном фестивале участвуют 10 театров из Алматы, Актау, Караганды, Павлодара, Талдыкорган, Жезказган и Туркестана. Фото: пресс-служба акимата СКО Наш фестиваль почтил своим визитом Асанали Ашимов – человек с богатой фильмографией, народный артист РК. Фото: пресс-служба акимата СКО Фото: пресс-служба акимата СКО "Проведение фестиваля в нашем регионе - это большое и значимое событие. Исторически сложилось, что СКО родина многих талантливых драматургов и писателей, по произведениям Габита Мусрепова, Магжана Жумабаева, Ивана Шухова и Сабита Муканова ставят спектакли на всех сценах страны. Всю неделю лучшие театры страны представят на суд зрителей свои постановки. Желаю участникам республиканского фестиваля, вдохновения и творческих успехов!" – написал глава региона Гауез Нурмухамбетов на своей странице в соцсетях. Фото: пресс-служба акимата СКО Читайте также Несуществующих баранов за государственные деньги купили бизнесмены из Уральска Жителей каких городов Казахстана чаще всего обманывают мошенники В Алматы на вторник прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Следите за новостями zakon.kz в: