Областной русский драматический театр им. А.Н. Островского отметил свой грандиозный юбилей – 165 лет

Областной русский драматический театр им. А.Н. Островского отметил 165-летие в Уральске.

В торжественной церемонии приняли участие аким ЗКО Нариман Турегалиев, его заместитель Каиржан Мендигалиев, а также ответственный секретарь Союза театральных деятелей Казахстана Рабига Агманова, председатели областного филиала отраслевого профессионального союза работников культуры, спорта, туризма и информации Айдар Батырханов, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела области Куанышбек Мухангалиев и, конечно же, директор Уральского драматического театра имени А.Н. Островского, деятель культуры РК Марат Калиев.

"Мы отмечаем важную дату театральной жизни области в культурной жизни западноказахстанцев. Президент нашего государства подчеркивал, что развитие культуры и искусства является одним из главных его приоритетов. Это важные сферы в жизни всей страны. Искусство – душа нации, а культура – ее духовный облик. Вместе они составляют ядро цивилизации. Наш общий долг – сохранить и преумножить это. Выражаем свою признательность всему творческому коллективу театра за преданность делу, трепетное отношение к творчеству и ко всем поклонникам театрального искусства. По поручению главы государства ежегодно уделяется большое внимание развитию и укреплению материально-технической базы объектов сферы культуры", – поздравил со сцены аким области Нариман Турегалиев.

По его словам, в этом году из областного бюджета были выделены денежные средства и изготовлена проектная документация для капитального ремонта, который будет проведен в театре в следующем году.

"Все это делается для того, чтобы приблизить искусство к народу, ведь театр – это мир, вызывающий в наших сердцах восхищение, сострадание, радость. За годы своего существования наш театр прошел множество этапов развития, накопил богатый репертуар и традиции. Дорого и ценно не только творчество артистов, безусловно, любимых и узнаваемых публикой, но и осветителей, специалистов музыкальной части, художников, цеховых мастеров, а также административного состава. Каждый из них служит театру с полной отдачей и от души. Особенно радует то, что в театре складывается целая династия профессионалов, закладываются традиции, передающиеся от таких корифеев искусства, как Т. Столярова, И. Таранов, В. Могилева, К. Шалтаева, В. Кравцов, новому поколению артистов – О. Малуша (дочь знаменитых артистов Л. Муха и М. Сорокина, – авт.), Р. Джумахметов, Н. Мамедов, Н. Копеечкина и другие. Нельзя не отметить вклад внесших в театральное искусство области – Е. Володарской, Ю. Зеленцова, В. Попова, Р. Курбангалеевой и других. Мы всегда ценим увлекательный мир театрального искусства и восхищаемся талантом наших артистов. Пусть каждый день на этой сцене будет наполнен интересными событиями, морем цветов и бесконечными овациями от благодарных зрителей!" Нариман Турегалиев

Бесспорно, 165 лет – это солидный срок. Напомним, что драмтеатр в Уральске был основан по инициативе наказного атамана Уральского казачьего войска А. Столыпина. В сентябре 1859 года он распахнул свои двери для зрителей постановкой пьесы "Бедность – не порок" А.Н. Островского, который, кстати, был хорошо осведомлен о первых шагах его становления (в 1960 году театру было присвоено его имя). Изначально театральное здание было деревянным, в 1889 году купец Ф. Макаров построил кирпичное сооружение, которое тоже не сохранилось. В нынешний храм Мельпомены (здание является одним из красивейших исторических памятников Уральска) он вселился в 1940 году.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Театральная история вобрала в себя такие известные имена заслуженных артистов КазССР, как Л. Протасов, П. Строганов, В.Т. Попов и В.Я. Попов, З. Акимова, народная артистка КазССР Е. Володарская, заслуженный артист РСФСР П. Поддубный, Г. Чумак, В. Хамцова, С. Даров, В. Нечаев, К. Тавлинская и другие. Много лет творческой жизни посвятили театру заслуженная артистка Чувашской АССР Р. Капитонова, народная артистка Казахстана Л. Ванюкова, В. Шатилов, заслуженный артист Казахстана В. Рушковский, Т. Мельник, В. Саулов, Н. Барковская, Ю. Андрухович, Н. Науменко и многие другие. В непростые 90-е годы в труппу вошли молодые, перспективные актеры Н. Мамедов, О. Малуша, М. Ларин, И. Таранов, М. Немчинов и другие.

Важно, что в современные дни могущества интернета драматический театр сохранил самое важное – умение вести с публикой душевный разговор, заставляя ее обращаться внутрь себя и размышлять над самыми животрепещущими вопросами бытия. Каждая его премьера становится ярким событием не только для нашего города, но и для театрального сообщества Казахстана. На его сцене были представлены постановки классического репертуара, включая почти все пьесы А. Островского, а также "Ревизор" Н. Гоголя, "Вишневый сад" А. Чехова, "Варвары" М. Горького, "Собака на сене" Лопе де Вега, "Тартюф" Ж. Мольера и другие. Наряду с этим в репертуаре видное место занимает и отечественная классика, включая спектакли, поставленные в разные годы, "Плаха" Ч. Айтматова, "Козы-Корпеш и Баян-Сулу" Г. Мусрепова, "Хан Жангир" Ж. Акбая и другие. Можно с уверенностью утверждать, что сейчас художественная труппа находится в прекрасной форме, а сам театр им. А.Н. Островского остается уникальным центром культурной жизни для всех западноказахстанцев и гостей области, чем можно только гордиться.

В ходе праздничного вечера Благодарственные письма акима Западно-Казахстанской области вручили главному режиссеру театра, отличнику культуры РК О. Малуше, заместителю директора по организационным вопросам И. Какойло, артистке, заслуженному деятелю РК Т. Столяровой, ведущему мастеру сцены, ветерану В. Кравцову, ведущему актеру, режиссеру, отличнику культуры РК Р. Джумахметову, главному бухгалтеру К. Шалтаевой и другим. Медали "Дара" Союза театральных деятелей Казахстана получили заведующий труппой, деятель культуры РК И. Таранов и артист театра, отличник культуры РК М. Ларин, а нагрудные знаки "Еңбек Даңқы" – В. Котельников, Р. Землянушина, Н. Копеечкина, М. Будаева, А. Гальцева, А. Бекмашева. Благодарственными письмами Союза театральных деятелей РК наградили Ю. Кинжакаеву, А. Магжанову, С. Жангазиева, М. Якшаинову, Р. Нурмухамбетова, Г. Свинцову, Э. Бактыгерееву, Л. Захарову, Л. Мутагарову, С. Романову и других.

Ряд работников театра поощрили Благодарственными письма управления культуры, развития языков и архивного дела ЗКО. Заметим, что впервые в честь 165-летнего юбилея были учреждены именные премии артистам "За достойное театральное будущее" им. театрального антрепренера А. Соколовой-Протасовой, "За высокий профессионализм и преданность актерской профессии" им. заслуженного артиста КазССР В. Попова, "За сохранение традиций русского психологического театра" им. народной артистки КазССР Е. Володарской, "За честь и достоинство, верное и преданное служение театру" им. народной артистки СССР Х. Букеевой, "За сохранение традиций и истории старейшего театра Казахстана" им. заслуженного артиста КазССР Л. Протасова. К слову, это стало возможным благодаря поддержке меценатов – близких друзей, ценителей театрального искусства и поклонников, которых также отметили в ходе праздничного вечера.

После торжественной части состоялся театрализованный концерт с участием эстрадно-симфонического оркестра акимата ЗКО им. Ш. Кажгалиева, известных солистов областной филармонии им. Г. Курмангалиева, а также приглашенных из Москвы, Саратова и Ташкента. Артисты драмтеатра им. А.Н. Островского показали яркие сцены из спектаклей "Хан Жангир" Ж. Акбая, "Женитьба" Н. Гоголя, "Правда – хорошо, а счастье лучше" А. Островского, "Двенадцатая ночь" У. Шекспира, "За двумя зайцами" М. Старицкого. Продуманное до мелочей мероприятие под крики "Браво!" увенчалось красочным фейерверком.