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Чиновники сорвали создание "зеленого пояса" вокруг Тараза

Чиновники сорвали создание "зеленого пояса" вокруг Тараза Фото: pixabay
Более 80% саженцев, которые предназначались для создания "зеленого пояса" вокруг Тараза, пришли в негодность из-за небрежения местных чиновников, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области 10 октября, природоохранная прокуратура проверила, как в регионе соблюдают законодательство по сохранности зеленых насаждений. При проверке сотрудники ведомства выяснили, что в области нарушали правила по учету количества и состояния деревьев, а также не высаживали новые растения взамен срубленных.

За последние два года в Таразе не высадили более 10 тысяч деревьев, которые предназначались для замены вырубленных. А подавляющее большинство саженцев, из которых собирались создать "зеленый пояс" вокруг областного центра, из-за отсутствия ухода пришли в негодность. 80% этих растений погибли.

При строительстве новых многоэтажек в Таразе в 70% случаях не озеленяли прилегающие территории. Кроме того, несмотря на жалобы горожан, местные власти не избавляются от аварийных деревьев, которые могут в любой момент упасть.


"По изложенным нарушениям в акимат области внесли акт надзора о повышении эффективности контроля уполномоченных органов с постановкой вопроса о формировании реестра зеленых насаждений, утверждении дендрологического плана и обеспечении законности в данной сфере", – сообщили в прокуратуре.

Ранее в Астане объяснили "исчезновение" деревьев на левом берегу.

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