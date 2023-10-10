Удочка вместо рыбы: как государство помогает безработным казахстанцам

Уровень безработицы в Казахстане по итогам 2022 года составил 4,9%. При этом в нынешнем году этот показатель еще немного улучшился: в январе, феврале, марте 2023 года он был равен 4,8%, а в последующие месяцы – не превышал и 4,7%.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева в стране проводится масштабная работа по созданию новых рабочих мест, обучению и вовлечению граждан в трудовые процессы, что направлено на повышение доходов населения и улучшение социального благосостояния нации.



Министр труда и социальной защиты населения (МТиСЗН) РК Тамара Дуйсенова на заседании расширенной коллегии ведомства по итогам деятельности в 2022 году сообщила, что для улучшения ситуации с обеспеченностью казахстанцев рабочими местами была активизирована работа в рамках реализации более 10 проектов содействия занятости.

"Это позволило, во-первых, трудоустроиться более 981 тыс. граждан, 80% из которых подтвердили рабочие места отчислениями обязательных пенсионных взносов. Во-вторых, создать в экономике 427,4 тыс. новых рабочих мест, более 70% которых составляют новые индивидуальные предприниматели и юридические лица, регистрация и функционирование которых подтверждаются Комитетом государственных доходов Министерства финансов". Тамара Дуйсенова

По данным Бюро национальной статистики РК, из 9 млн работающих казахстанцев доля наемных работников составляет 76,3% (6,9 млн), 23,7% от общего числа трудящихся являются самостоятельно занятыми (2,1 млн человек). При этом наибольшая доля занятого населения наблюдалась в сферах торговли (16,7%), образования (12,7%), промышленности (12,5%) и сельского хозяйства (12,4%).

Стоит обратить внимание, что порядка 427 тысяч казахстанцев были устроены на работу именно благодаря реализуемым государством мерам обеспечения занятости населения, в которые входят как программы обучения безработных граждан, непосредственное устройство на работу, так и помощь в организации собственного бизнеса.

Повышаем компетенции по программе Skills Enbek

Платформа Skills Еnbek – это казахстанский аналог международных обучающих площадок, предоставляющий доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса. Она была презентована два года назад казахстанским министерством труда и соцзащиты населения. Люди, прошедшие обучение на платформе, получают сертификат об освоении навыка, который автоматически отражается в резюме на Электронной бирже труда (enbek.kz).

С момента запуска на платформе было опубликовано 235 курсов, причем большая часть из них бесплатные. За время существования платформы наиболее востребованными оказались следующие курсы: "Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении", "Выращивание лимона в теплицах", "Птицеводство. Выращивание бройлеров", "Motion design", "Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения незрячих лиц".

В 2022 году на Skills Еnbek прошли обучение 144,2 тысяч граждан, из которых 23,4 тысяч безработных. Все участники, успешно завершившие курсы, получили соответствующие сертификаты. С начала 2023 года 130,4 тысяч казахстанцев, в том числе 36,6 тысяч безработных также окончили обучение и стали обладателями профессиональных сертификатов. При этом 12,7 тысяч человек – это молодые люди из Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской областей и г. Шымкент.

Рабочие места для молодежи и казахстанцев "серебряного возраста"

Для тех граждан, у которых уже вполне достаточно образования и компетенций, правительство Казахстана разработало целую серию программ по обеспечению занятости. Они затрагивают как молодежь, так и людей предпенсионного возраста, то есть именно те категории населения, которым обычно сложнее всего найти работу.

Как мы все прекрасно знаем и, многие, наверное, сталкивались на своем опыте, сразу же после окончания учебы в вузе или колледже молодым специалистам крайне сложно бывает трудоустроиться. Вчерашних студентов, у которых чаще всего отсутствует практический опыт, работодатели обычно не жалуют. И тут встает вечный вопрос – как приобрести необходимый опыт, если никто не берет на работу, в лучшем случае возьмут на неоплачиваемую стажировку, которая подходит далеко не всем молодым людям.

Минтруда и соцзащиты нашло оптимальный выход из ситуации, разработав и внедрив программу "Молодежная практика", которая предполагает временное трудоустройство на несколько месяцев (до 1 года) и позволяет выпускникам колледжей и вузов получить первоначальный опыт по специальности. При этом период практики засчитывается в трудовой стаж, а воспользоваться Программой могут казахстанцы в возрасте не старше 35 лет в течение трёх лет после завершения обучения. Важный момент, что молодежная практика на вполне приемлемом уровне оплачивается – заработная плата специалиста, участвующего в Программе составляет не менее 30 месячных расчетных показателей (МРП=3450 тенге).

Также именно для казахстанской молодежи уже несколько лет успешно реализуется программа "Первое рабочее место", которая предоставляет гражданам в возрасте не старше 35 лет первое рабочее место, субсидируемое государством. Продолжительность работы на первом месте составляет не более 18 месяцев, по завершении участнику предоставляется постоянное рабочее место на срок не менее 12 месяцев. Заработная плата составляет от 30 МРП.

Еще более интересный вариант – это программа "Контракт поколений", когда рабочее место, создается специально для передачи накопленного опыта и навыков от действующих работников предпенсионного возраста молодым казахстанцам - выпускникам учебных заведений (не старше 35 лет), окончившим обучение не более двух лет назад. Участие в Программе длится не более 6 месяцев, а после молодому специалисту предоставляется постоянное рабочее место либо он замещает работника, достигшего пенсионного возраста. Зарплата и здесь не менее 30 МРП.

Программа "Серебряный возраст" предназначена для трудоустройства безработных казахстанцев старше 50 лет, не достигших пенсионного возраста. Именно для них работодатель создает рабочее место, зарплата на котором частично субсидируется государством: первые 12 месяцев - 70% заработной платы; с 13 до 24 месяца - 65% заработной платы; с 25 до 36 месяца - 60% заработной платы, но не более 30 МРП. Продолжительность работы составляет не более 36 месяцев, после завершения участнику предоставляется постоянное рабочее место до выхода на пенсию.

По данным на 1 июля 2023 года, в текущем году на "Молодежную практику" было трудоустроено 9,1 тысяч казахстанцев; на "Первое рабочее место" – 4,6 тысяч человек, по программам "Контракт поколений" - 151 человек и "Серебряный возраст" 11,8 тысяч граждан.

Рабочие места создает бизнес, а создавать бизнес помогает государство

Как сообщил Премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны под председательством Главы государства, которое проходило в апреле 2023 года, "количество работающих субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2022 года увеличилось на 27% до более 1,8 млн ед., а общая численность занятых в этом секторе людей выросла на 13% и достигла 3,9 млн человек. В результате доля МСБ в экономике составила уже 36% (33,5% годом ранее)".

Это означает, что обеспечить высокий уровень занятости населения невозможно без привлечения к этому бизнеса. В 2023 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 гг. мерами содействия занятости уже охвачены 444,2 тысяч человек. При этом важно, что государство не просто выделяет деньги на развитие предпринимательства, а прежде всего обучает казахстанцев ведению бизнеса. Так, с начала текущего года обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" проходят 102,9 тысяч человек, из них 77,4 тысяч человек уже получили сертификаты.

Участие в проекте "Бастау Бизнес" позволяет молодым предпринимателям, лицам, относящимся к отдельным социальным категориям получить первоначальные знания и навыки для ведения собственного бизнеса. Обучиться по Проекту могут: зарегистрированные безработные; начинающие и действующие предприниматели; лица, занятые в личном подсобном хозяйстве, с доходами ниже величины прожиточного минимума; сокращаемые работники; неоплачиваемые работники в семейном предприятии; члены производственного кооператива с доходами ниже величины прожиточного минимума; плательщики единого совокупного платежа.

После успешного завершения обучения участник проекта получает сертификат о завершении и может претендовать на получение гранта в размере до 400 МРП для реализации своего бизнес-проекта. В 2023 году предусмотрена выдача 9 тысяч таких грантов, с начала года выдано уже порядка 5317 грантов.

Кроме того, по поручению президента минтруда и соцзащиты реализует еще один социально-значимый проект – предоставление микрокредитов для молодежи по ставке 2,5% годовых для поддержки предпринимательских инициатив. В этом году на поддержку 5 796 молодых предпринимателей в республиканском бюджете предусмотрено около 29 млрд тенге.

Пригодился не только там, где родился

Для повышения эффективности реализации программ по обеспечению занятости населения и главное для удобства казахстанцев МТиСЗН с 1 июля запустило в работу в регионах Центры трудовой мобильности (ЦТМ), созданные в рамках трансформации центров занятости населения.

Основная задача ЦТМ заключается в формировании и реализации региональной политики занятости с учетом местных специфик в увязке с показателями национального рынка труда. Иными словами, Центры будут способствовать мобильности трудовых ресурсов внутри областей, стимулировать добровольное переселение граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, а также регулировать процессы внешней миграции.

"Это даст возможность гражданам трудоустроиться не только в пределах города или района, но и на имеющиеся вакантные места в своей области или за ее пределами", – отметил премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства в июле текущего года.

Задача по обеспечению "100 рабочих мест на 10 тысяч населения", поставленная президентом Казахстана перед кабмином и акимами регионов, постепенно решается. Этому способствуют все реализуемые меры, программы и проекты в сфере занятости населения. Некоторые из них действуют уже несколько лет, какие-то достаточно новые, но стоит заострить внимание на том, что комплексная работа по обеспечению казахстанцев рабочими местами, ведется достаточно системно и эффективно. Несмотря на внешнеполитические и экономические вызовы, государству удается не просто сдерживать рост безработицы, а выстраивать новую систему соцзащиты населения.

Поскольку все познается в сравнении, то рассмотрим данные за 2022 год по уровню безработицы в разных странах мира. Тройкой антилидеров стали: ЮАР – с показателем безработицы свыше более 30%, Ангола – 29,6% и Ботсвана 25,4%. По странам СНГ ситуация такая: Армения - 13%, Узбекистан - 8,9%, Таджикистан - 7,8, Азербайджан - 5,5. на Уровень российской безработицы составил 3,7%, тогда как годом ранее был на уровне 5,5% согласно данным Росстата. Надо полагать, что формальное улучшение показателей РФ произошло во многом за счет массовой релокации трудоспособного населения в страны Центральной Азии, Европы и США. В Кыргызстане официальная безработица фиксируется на уровне 2,9%: однако здесь проблема снижения безработицы решается не столько созданием новых рабочих мест внутри страны, сколько за счет колоссальных потоков трудовой миграции в сопредельные страны – РФ, Узбекистан, и, разумеется, Казахстан.

Резюмируя сложившуюся ситуацию, мы видим достаточно оптимистичную картину в сфере занятости, что стало возможным благодаря планомерной и четко скоординированной политике президента Токаева, нацеленной на формирования умного и саморегулируемого рынка труда при четком государственном патронаже. Самое главное, что Казахстан не скатывается в вульгарный патернализм и, вместе с тем, эффективно и гибко применяет отдельные элементы политики Welfare state.

Лариса Медведева