#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
529.65
544.64
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
529.65
544.64
5.16
Финансы

Где в Казахстане больше всего безработных – анализ рынка труда

Стихийная биржа труда, безработица, уличная биржа труда , фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 11:41 Фото: Zakon.kz
Количество безработных в нашей стране неуклонно снижается. Так, если в январе 2013 года уровень безработицы составлял 5,4% от экономически активного населения, в 2023 году – 4,9, в 2024 году – 4,7, то сегодня этот показатель уменьшился до 4,6%, сообщает Zakon.kz.

Согласно последним данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, численность безработных, определяемая по методологии МОТ, сегодня составила 448,6 тыс. человек, а уровень безработицы – 4,6%.

При этом численность занятого населения в РК составляет 9233,8 тыс. человек, в том числе:

  • наемные работники – 7020,1 тыс. человек;
  • индивидуальные предприниматели – 1680,9 тыс. человек;
  • лица, занимающиеся частной практикой – 25,1 тыс. человек;
  • учредители (участники) хозяйственных товариществ, АО и члены производственных кооперативов – 13,7 тыс. человек;
  • независимые работники – 494 тыс. человек.

Численность наемных работников на предприятиях составляет 3958,9 тыс. человек, из них на крупных и средних предприятиях – 2863,7 тыс. человек.

Фото: stat.gov.kz

Что касается региональных особенностей, то больше всего безработных проживает в Алматы (52 тыс. человек), а также в Туркестанской (40,6 тыс. человек) и Алматинской (35,3 тыс. человек) областях. Меньше всего безработных насчитывалось в Улытауской (4,1 тыс. человек), Северо-Казахстанской (12,9 тыс. человек) и Абайской (14,3 тыс. человек) областях.

Важно понимать, что хотя уровень безработицы в республике имеет тенденцию к понижению, он все же выше, чем в некоторых странах ЕАЭС.

По данным ЕАЭК (также в соответствии с методологией МОТ), уровень безработицы по ЕАЭС составил 3% от численности рабочей силы. В том числе:

  • в Армении – 13,8%;
  • в Беларуси – 2,9%;
  • в Казахстане – 4,7%;
  • в Кыргызстане – 4,1%;
  • в России – 2,6%.

Отметим, что по определению МОТ, безработный – это физическое лицо, осуществляющее поиск работы и готовый приступить к работе. Таким образом, официальная статистика по уровню безработицы в целом не отражает изменения, происходящие на рынке труда и не учитывает многие категории населения, которые можно отнести к непродуктивно самозанятым, частично работающим и т.д.

В других странах, например, в таких, как США и Канада, на постоянной основе публикуются альтернативные показатели безработицы. В США рассчитываются 6 видов показателей неполной занятости, тогда как в Канаде – 8 показателей, утверждает главный специалист-аналитик Управления макроэкономических исследований и прогнозирования Департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Зарина Адильханова.

К самостоятельно занятому населению относятся как продуктивно занятые, так и непродуктивно занятые работники. Непродуктивно занятые работники отличаются тем, что большая часть из них официально не зарегистрирована, не имеют оплачиваемых отпусков и социального пакета, получают доходы ниже прожиточного минимума или вовсе не имеют доходов. В связи с этим они уязвимы к различным шокам в стране и могут отражать уровень недоиспользования рабочей силы.

Тем не менее, даже если учитывать эти категории, видно, что уровень занятости населения в Казахстане растет: за 10 лет количество непродуктивно занятого населения снизилось с 634 тыс. человек до 235,1 тыс. человек.

Ранее мы сообщали, что на рынок труда в Казахстане стремительно выходят молодые люди, родившиеся в начале XXI века. Именно за счет этих трудовых ресурсов в республике снижается общий уровень безработицы. 

Андрей Валентинов
Поделиться новостью
Читайте также
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 января
Финансы
11:06, Сегодня
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 января
В Нацбанке назвали город с самым высоким уровнем годовой инфляции
Финансы
16:59, 16 января 2025
В Нацбанке назвали город с самым высоким уровнем годовой инфляции
Санкции толкают вверх цену на нефть: сможет ли Казахстан на этом заработать
Финансы
15:43, 16 января 2025
Санкции толкают вверх цену на нефть: сможет ли Казахстан на этом заработать
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: