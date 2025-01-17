Где в Казахстане больше всего безработных – анализ рынка труда

Количество безработных в нашей стране неуклонно снижается. Так, если в январе 2013 года уровень безработицы составлял 5,4% от экономически активного населения, в 2023 году – 4,9, в 2024 году – 4,7, то сегодня этот показатель уменьшился до 4,6%, сообщает Zakon.kz.

Согласно последним данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, численность безработных, определяемая по методологии МОТ, сегодня составила 448,6 тыс. человек, а уровень безработицы – 4,6%.

При этом численность занятого населения в РК составляет 9233,8 тыс. человек, в том числе:

наемные работники – 7020,1 тыс. человек;

индивидуальные предприниматели – 1680,9 тыс. человек;

лица, занимающиеся частной практикой – 25,1 тыс. человек;

учредители (участники) хозяйственных товариществ, АО и члены производственных кооперативов – 13,7 тыс. человек;

независимые работники – 494 тыс. человек.

Численность наемных работников на предприятиях составляет 3958,9 тыс. человек, из них на крупных и средних предприятиях – 2863,7 тыс. человек.

Фото: stat.gov.kz

Что касается региональных особенностей, то больше всего безработных проживает в Алматы (52 тыс. человек), а также в Туркестанской (40,6 тыс. человек) и Алматинской (35,3 тыс. человек) областях. Меньше всего безработных насчитывалось в Улытауской (4,1 тыс. человек), Северо-Казахстанской (12,9 тыс. человек) и Абайской (14,3 тыс. человек) областях.

Важно понимать, что хотя уровень безработицы в республике имеет тенденцию к понижению, он все же выше, чем в некоторых странах ЕАЭС.

По данным ЕАЭК (также в соответствии с методологией МОТ), уровень безработицы по ЕАЭС составил 3% от численности рабочей силы. В том числе:

в Армении – 13,8%;

в Беларуси – 2,9%;

в Казахстане – 4,7%;

в Кыргызстане – 4,1%;

в России – 2,6%.

Отметим, что по определению МОТ, безработный – это физическое лицо, осуществляющее поиск работы и готовый приступить к работе. Таким образом, официальная статистика по уровню безработицы в целом не отражает изменения, происходящие на рынке труда и не учитывает многие категории населения, которые можно отнести к непродуктивно самозанятым, частично работающим и т.д.

В других странах, например, в таких, как США и Канада, на постоянной основе публикуются альтернативные показатели безработицы. В США рассчитываются 6 видов показателей неполной занятости, тогда как в Канаде – 8 показателей, утверждает главный специалист-аналитик Управления макроэкономических исследований и прогнозирования Департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Зарина Адильханова.

К самостоятельно занятому населению относятся как продуктивно занятые, так и непродуктивно занятые работники. Непродуктивно занятые работники отличаются тем, что большая часть из них официально не зарегистрирована, не имеют оплачиваемых отпусков и социального пакета, получают доходы ниже прожиточного минимума или вовсе не имеют доходов. В связи с этим они уязвимы к различным шокам в стране и могут отражать уровень недоиспользования рабочей силы.

Тем не менее, даже если учитывать эти категории, видно, что уровень занятости населения в Казахстане растет: за 10 лет количество непродуктивно занятого населения снизилось с 634 тыс. человек до 235,1 тыс. человек.

Ранее мы сообщали, что на рынок труда в Казахстане стремительно выходят молодые люди, родившиеся в начале XXI века. Именно за счет этих трудовых ресурсов в республике снижается общий уровень безработицы.