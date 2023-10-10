Какие соцобъекты построят в Казахстане за счет ГЧП за предстоящие пять лет

Министерство национальной экономики разработало Комплексный план развития государственно-частного партнерства в социальной сфере на 2024-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Комплексный план разработан по 5 направлениям: высшее образование, здравоохранение, социальная защита населения, спорт, просвещение.

Высшее образование

Предполагается реализация проектов по строительству и эксплуатации 9 общежитий посредством заключения 3 договоров ГЧП: 5 общежитий в городе Алматы, 2 общежития в области Абай и Павлодарской области, 2 общежития в Кызылординской и Мангистауской областях.

Здравоохранение

В рамках ГЧП предлагается реализовать проекты по строительству поликлиник в Западно-Казахстанской и Улытауской областях:

В Западно-Казахстанской области проекты "Строительство и эксплуатация поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Деркул" и "Строительство и эксплуатация поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Зачаганск" необходимы в связи с ростом населения. На данный момент население поселков составляют 35 000 человек и 75 000 человек соответственно.

проекты "Строительство и эксплуатация поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Деркул" и "Строительство и эксплуатация поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Зачаганск" необходимы в связи с ростом населения. На данный момент население поселков составляют 35 000 человек и 75 000 человек соответственно. В Улытуской области по проекту "Строительство и эксплуатация поликлиники на 100 посещений в день в городе Жезказган". В городе Жезказган при численности населения более 90 000 человек имеется лишь одна государственная поликлиника, с количеством прикрепленного населения – 14 938 человек. Остальная часть населения прикреплена к 8 частным медицинским организациям. При этом, в указанных частных организациях в основном отсутствуют узкие специалисты, нет необходимого диагностического оборудования, что снижает качество оказания медицинской помощи. Возможность расширения данных организаций отсутствует, ввиду недостаточности площадей. Учитывая изложенные факты, принимая во внимание дальнейшее увеличение численности населения (планируемое количество населения к 2029 году – 135 000 человек), необходимо строительство новой поликлиники.

Социальная защита населения

В документе отмечается ежегодное увеличение инвалидизации казахстанцев и для полного охвата их услугами социальной реабилитации предлагается реализовать 3 проекта ГЧП по строительству и эксплуатации реабилитационных центров, а также рассмотреть возможность реализации 2 проектов по производству гигиенических средств для лиц с инвалиднтстью и производству специальных средств передвижения (кресло-колясок).

В проектах по строительству и эксплуатации реабилитационных центров предполагается предоставление частному партнеру софинансирования в размере 10% от сметной стоимости объекта (90% частные инвестиции).

Спорт

В документе указывается, что практика оптимизации финансирования спортивных организаций и объектов привела к уменьшению количества занимающихся детей, квалифицированных специалистов и доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий граждан.

Для снижения существующего дефицита спортивных залов и бассейнов предлагается реализовать проекты ГЧП по строительству и эксплуатации многофункциональных спортивных комплексов и быстровозводимых спортивных модулей. При этом, в проектах будут учтены нормы оснащения для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Предусматривается, что частный партнер обеспечивает создание объекта, ввода объекта в эксплуатацию, а также управление, техническое обслуживание созданного объекта на протяжении 10 лет. В этот период осуществляются выплаты КИЗ, ВЗУ со стороны государства. После ввода в эксплуатацию объект остается в государственной собственности.

Просвещение, детский отдых

На сегодняшний день в стране существует потребность в 44 оздоровительных центрах, 20 из которых являются круглогодичными.

Круглогодичные учебно-оздоровительные центры, ввиду своей инвестиционной привлекательности предлагается реализовать посредством механизма ГЧП, предусматривающего софинансирование строительства учебно-оздоровительных центров в размере 30% от сметной стоимости объекта ГЧП согласно ПСД, частные инвестиции в размере 70% от стоимости объекта посредством привлечения инвестором собственного или заемного капитала.

Далее частный партнер ведет строительно-монтажные работы, а после ввода объекта в эксплуатацию, частный партнер эксплуатирует круглогодичный учебно-оздоровительный центр на протяжении 10 лет.

После ввода в эксплуатацию объект остается в государственной собственности. Учебно-оздоровительный центр будет включать: учебный корпус, спальный корпус, амфитеатр и бассейн (по типу школы-интерната).

Также планируется построить 15 центров инновационного творчества (дворцов школьников) и 79 школ искусств. На это потребуется 178,6 млрд тенге (105,4 млрд на дворцы школьников и 73,2 на школы искусств).

Для обеспечения 100% охвата детей бесплатными секциями и кружками предлагается применить механизм ГЧП, в рамках которого предполагается софинансирование из бюджета в размере 30% от сметной стоимости 20 объектов дополнительного образования согласно ПСД на строительство, оставшиеся 70% будет обеспечено частным партнером посредством привлечения собственного или заемного капитала.

После ввода в эксплуатацию объекты передаются в государственную собственность.

Как ожидается, реализация комплексного плана позволит:

решить вопрос дефицита мест в студенческих общежитиях к 2029 году с 61 435 койко-мест до 10 195 койко-мест;

улучшить условия проживания для студенческой молодежи;

обновить объекты здравоохранения в трех регионах;



довести уровень финансирования здравоохранения к 2027 году не менее 5% от ВВП;

расширить охват лиц с инвалидностью специальными соцуслугами;



снизить дефицит койко-мест в реабилитационных центрах к 2029 году на 450 койко-мест;

снизить инвалидизацию;

расширить охват взрослых и детей спортивными услугами;



снизить дефицит спортивных залов и бассейнов;

обновить устаревшую материально-техническую базу спортивных объектов;



построить новые детские оздоровительные центры;



увеличить на 78 000 охват детей услугами отдыха и оздоровления;



ввести в эксплуатацию 20 объектов дополнительного образования (5 дворцов школьников на 600 мест каждый, а также 10 школ искусств на 150 мест каждая, 5 учебно-оздоровительных центров по 260 мест).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 октября.







