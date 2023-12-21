Как будет развиваться Астанинская агломерация в ближайшие 5 лет

Министерство национальной экономики разработало Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024 – 2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Астанинская агломерация является агломерацией первого уровня, в состав которой входят центр – город Астана и 46 населенных пунктов города Косшы и трех районов Акмолинской области: Аршалынского, Целиноградского и Шортандинского районов.

Данные территории входят в 30-километровую зону транспортной доступности от города Астаны.

Комплексный план

Анализ пространственного развития агломерации показал, что для разработки единой стратегии развития прилегающих к столице населенных пунктов необходимо обновить и актуализировать градостроительные проекты населенных пунктов, входящих в агломерацию.

"Одним из важных вызовов, ставшим драйвером преобразования города Астаны в агломерацию является высокая миграция. Являясь центром социально-экономической активности в регионе, город Астана стал магнитом (центром притяжения) для жителей близлежащих населенных пунктов Акмолинской области. Ежедневно из близлежащих населенных пунктов Акмолинской области в столицу утром заезжает и вечером выезжают более 200 тысяч человек и порядка 30 тысяч автомобилей. Увеличивается нагрузка на транспортную инфраструктуру, ухудшается экология, требуются дополнительные пригородные маршруты", - говорится в документе.

Целью Комплексного плана является обеспечение устойчивого социально-экономического развития агломерации.

Задачи Комплексного плана:

выявление текущих проблемных вопросов территориального и инфраструктурного развития населенных пунктов, входящих в состав столичной агломерации;

стимулирование инвестиционной активности через развитие государственно-частного партнерства и активное вовлечение частного капитала в развитие производительных сил и инфраструктуры агломерации;

В результате реализации Комплексного плана развития Астанинской агломерации до 2028 года будут достигнуты:

обеспечение устойчивого развития Астанинской агломерации с учетом потребностей населения;

повышение благосостояния населения путем формирования единой системы сервиса и социального обеспечения;

систематизация экономического потенциала города Астана и развития Астанинской агломерации;

возможность снижения переуплотнения города-центра путем смещения центров тяготения в пригородные территории;

улучшение экологической ситуации;

эффективное использование земельных, природных ресурсов;

повышение человеческого капитала путем установления направлений экономического развития территории.

Комплексный план предусматривает следующие мероприятия:



оценку текущего состояния социально-экономического развития населенных пунктов, входящих в состав Астанинской агломерации;

проблемы городского и пространственного планирования, развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Астанинской агломерации;

цели и задачи развития Астанинской агломерации, в том числе в сфере развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, развития системы здравоохранения, благоустройства, защиты и охраны окружающей среды, включая вопросы сбора, вывоза и утилизации твердых отходов, образования, промышленного развития, развития потребительского рынка, а также в иных сферах социально-экономического развития;

комплекс мероприятий, в том числе строительство или реконструкцию объектов, сгруппированных по задачам развития агломерации, с указанием источников, объема финансирования, сроков реализации мероприятий и ответственных исполнителей;

оценку социально-экономической эффективности Комплексного плана.

Основные показатели и индикаторы, характеризующие цели и задачи развития агломерации:

по населенным пунктам Акмолинской области:

асфальтирование 985,5 км дорог, улучшение безопасности на дорогах;

строительство и ремонт более 806,4 км сетей водоснабжения, снижение износа сетей и обеспечение бесперебойным водоснабжением;

улучшение оказываемых медицинских услуг за счёт строительства многопрофильной областной больницы на 350 мест в городе Косшы, строительство ПМСП;

создание комфортных условий для населения путем строительства 14 объектов культуры и досуга, а также 10 объектов спорта;

охват линиями электроснабжения всех населенных пунктов, входящих в состав агломерации (более 890 км сетей электроснабжения);

увеличение обеспеченности населения тепловыми сетями, строительство двух котельных, строительство более 535 км сетей газоснабжения;

строительство 305 км ВОЛС в 13 населенных пунктах;

по городу Астане:

развитие единого транспортно-логистического комплекса на территории пригородной зоны (логистические центры, складские помещения, крупные многофункциональные гостиницы и т.д.);

развитие высокотехнологических производств (тепличный комплекс, сборочные заводы спецтехники, грузовой техники, производственно-пищевые, комплексы, асфальто-бетонные заводы);

проекты железнодорожной транспортной инфраструктуры (сервис центр по обслуживанию электровозов, железнодорожный двор), автобусный парк;

объекты спорта, образования, детский реабилитационный центр.

Как отмечается, реализация проекта потребует финансовые затраты в размере 969,8 млрд тенге (республиканский бюджет – 492 млрд тенге, местный бюджет – 125,7 млрд тенге, частные инвестиции – 352,1 млрд тенге).

"Принятие комплексного плана позволит территории Астанинской агломерации развиваться как многофункциональный регион с высоким качеством жизни, окружающей средой и конкурентоспособной экономикой, интегрированной в систему глобальных торгово-экономических связей", - говорится в обосновании.



Общая территория агломерации составила 710 тысяч гектаров, численность населения на 1 января 2023 года – 1 млн 596,6 тысяч человек (население города Астаны – 1 млн 417,2 тысяч человек, население пригородной зоны – 179,3 тысяч человек).



Экономика агломерации (за исключением столицы) основывается на животноводстве, растениеводстве и добывающей промышленности.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 229,3 тысяч га, из них 63,9% - пашни и 24,8% - пастбища. Поголовье скота насчитывает более 15 тысяч голов, из них 35,2% - крупный рогатый скот, 33,8% - лошади, 26,5% - малый рогатый скот. Валовый объем животноводческой продукции составляет 179,7 тысяч тонн, из них 67,5% - производство мяса.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 января.

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