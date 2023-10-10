Туман прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 11 октября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", неустойчивый характер погоды ожидается на большей части страны. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега.

По прогнозу, лишь на юго-востоке и востоке РК – погода без осадков.

По республике ожидаются порывистый ветер, гололед, в ночные и утренние часы туманы.

В Астане – переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер западный, юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +10+12°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо–восточный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С.