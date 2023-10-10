Токаеву доложили о строительстве нового терминала за 20 млрд тенге в аэропорту Кызылорды

В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область президент Касым-Жомарт Токаев выслушал доклад акима региона о строительстве нового терминала в аэропорту "Коркыт ата", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 10 октября, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев доложил президенту о ходе строительства нового пассажирского терминала в аэропорту регионального центра. Он указал, что терминал возведут за счет средств частного инвестора и передадут в госсобственность.

Фото: akorda.kz

Стоимость проекта – 20 млрд тенге, из них 15,7 млрд – частные инвестиции. Из местного бюджета на строительство внешних инженерных коммуникаций направили 4,3 млрд тенге.

"В аэропорту, соответствующем международным стандартам, создадут все условия для обслуживания пассажиров. Новый терминал сдадут в следующем году. После ввода объекта воздушная гавань сможет обслуживать 250 человек в час. Увеличится количество авиарейсов по различным направлениям", – сообщили в пресс-службе.

Аким Кызылординской области также пообещал президенту, что в конце года в региональном центре закончат строить современный автовокзал. Кроме того, в Кызылорде капитально ремонтируют железнодорожный вокзал.

Ранее в рамках своей рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев встретился с сельскими жителями.