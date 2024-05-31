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Новый терминал аэропорта Алматы показали Токаеву

Новый терминал аэропорта Алматы показали Токаеву, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 12:58 Фото: akorda.kz
31 мая 2024 года рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы началась с посещения нового международного терминала аэропорта южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В преддверии открытия терминала главе государства рассказали о ходе строительства и представили зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение.

Президент АО "Международный аэропорт Алматы" Альп Эр Тунга Эрсой сообщил, что терминал, построенный с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности, способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составила 53,5 тыс. кв. м, пропускная способность – 14 млн человек в год.

Было отмечено, что новый терминал первый в Центральной Азии будет сертифицирован по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE).

С учетом роста числа пассажиров и количества авиакомпаний будет действовать 50 стоек регистрации, закуплено новейшее оборудование. Терминал полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями.

Затем президент осмотрел новый VIP-терминал аэропорта.

По итогам посещения глава государства отметил, что первое впечатление о городе и стране в целом начинается с аэропорта.

"Международный аэропорт Алматы – это крупнейшая воздушная гавань страны. Ежегодно поток туристов в южную столицу только увеличивается, в 2023 году мегаполис посетили более 2 млн туристов. Два года назад с моим участием прошла церемония закладки капсулы на месте строительства, а уже завтра новый терминал международного аэропорта города Алматы обслужит первые рейсы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Новый терминал аэропорта Алматы показали Токаеву, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 12:58

Фото: akorda.kz

В завершение президент выразил благодарность компании TAV GROUP за строительство терминала в соответствии с международными стандартами, а также консорциуму кредиторов – Европейскому банку реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Евразийскому банку развития – за участие в столь важном для города Алматы проекте.

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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы. В аэропорту его встретил аким Ерболат Досаев.

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