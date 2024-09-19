Дмитрий Малахов назначен председателем Высшего судебного совета Казахстана

Назначен новый глава Высшего судебного совета Казахстана. Им стал экс-председатель АФМ Дмитрий Малахов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ сегодня, 19 сентября 2024 года, подписал глава государства.

"Назначить Малахова Дмитрия Михайловича председателем Высшего судебного совета Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Ранее эту должность занимал Денис Шипп.

Дмитрий Малахов родился 27 августа 1974 года в Кокшетау. Начинал карьеру на различных должностях в органах внутренних дел, финансовой полиции, Антикоррупционной службе и Службе экономических расследований. Председателем АФМ РК стал 13 февраля 2024 года.

16 сентября 2024 года указом президента Дмитрий Малахов был освобожден от должности председателя АФМ РК. На этом посту его сменил Жанат Элиманов.