Токаев прибыл в Кызылординскую область
Фото: akorda.kz
Глава государства 10 октября прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, планируется, что в ходе визита президент посетит село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района и встретится с сельскими тружениками.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды и посетит ряд объектов.
Фото: akorda.kz
Ранее президент поручил разобраться в загадочной смерти студента из Щучинска.
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