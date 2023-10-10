Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев прибыл в Кызылординскую область

Токаев прибыл в Кызылординскую область Фото: akorda.kz
Глава государства 10 октября прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, планируется, что в ходе визита президент посетит село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района и встретится с сельскими тружениками.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды и посетит ряд объектов.

аэропорт Кызылорды

Фото: akorda.kz

Ранее президент поручил разобраться в загадочной смерти студента из Щучинска.

Читайте также

Даурен Казантаев получил должность в министерстве водных ресурсов и ирригации
Даурен Казантаев получил должность в Министерстве водных ресурсов и ирригации
Признают ли ХАМАС террористической организацией в Казахстане
Признают ли ХАМАС террористической организацией в Казахстане
Глава государства принял верительные грамоты послов ряда государств
Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств
Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Когда и какие экзамены будут сдавать казахстанские школьники в конце учебного года
Когда и какие экзамены будут сдавать школьники в конце учебного года
Токаев поручил разобраться в загадочной смерти студента из Щучинска
Токаев поручил разобраться в загадочной смерти студента из Щучинска
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления