Токаев прибыл в Кызылординскую область

Глава государства 10 октября прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, планируется, что в ходе визита президент посетит село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района и встретится с сельскими тружениками.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды и посетит ряд объектов.

Фото: akorda.kz

Ранее президент поручил разобраться в загадочной смерти студента из Щучинска.

