События

Токаев прибыл в Кызылординскую область

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 11:59 Фото: akorda.kz
30 октября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент планирует посетить ряд промышленных, инфраструктурных и социальных объектов региона.

чиновники, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 11:59

Фото: akorda.kz

Накануне, 29 октября, глава государства встречал в Акорде специального представителя президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора и первого заместителя госсекретаря США Кристофера Ландау.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
