Токаев прибыл в Кызылординскую область
Фото: akorda.kz
30 октября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, президент планирует посетить ряд промышленных, инфраструктурных и социальных объектов региона.
Фото: akorda.kz
Накануне, 29 октября, глава государства встречал в Акорде специального представителя президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора и первого заместителя госсекретаря США Кристофера Ландау.
