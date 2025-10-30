Токаев прибыл в Кызылординскую область

Фото: akorda.kz

30 октября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент планирует посетить ряд промышленных, инфраструктурных и социальных объектов региона. Фото: akorda.kz Публикация от ҚР ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ТЕЛЕРАДИОКЕШЕНІ (@ptrk.kz) Накануне, 29 октября, глава государства встречал в Акорде специального представителя президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора и первого заместителя госсекретаря США Кристофера Ландау.

