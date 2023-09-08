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КНБ: Террористы пытались взорвать мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане

Попытку взорвать мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи предотвратили в Туркестане Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев на 40-м заседании Совета РАТС ШОС рассказал о том, что в Казахстане предотвратили два теракта: подрыв мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане и вооруженное нападение в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Руслана Сейсембаева, в Казахстане стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность.

"Ежегодно предотвращается не менее двух терактов. К примеру, только в этом году на ранней стадии приготовления сорвана попытка совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, а также попытка вооруженного нападения в местах массового скопления людей в Астане". Руслан Сейсембаев

Как отметил замглавы КНБ, поступающая в ведомство информация позволяет сделать вывод, что формирование террористических угроз для государств-членов ШОС происходит под воздействием ряда доминирующих факторов.

Весной 2023 года МИОР РК разработал инструкцию по организации антитеррористической защиты объектов, в том числе культовых зданий и сооружений, уязвимых в террористическом отношении.

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