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ДУМК: Школьницы в хиджабах могут учиться в медресе

ДУМК: Девочки в хиджабах могут учиться в медресе Фото: pixabay
Председатель ДУМК, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы в кулуарах Дворца мира и согласия 11 октября объяснил, как поступать школьницам, которые хотят носить хиджаб, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что сейчас в обществе активно обсуждают вопрос о допустимости ношения хиджаба в учебных заведениях. Некоторых девочек не пускают в школы в платке. Представители СМИ поинтересовались, что делать этим школьницам и их родителям.

"ДУМК в этой связи давало разъяснение. Сейчас важно сохранить мир и спокойствие в обществе. Правильнее обсудить с учителями школы и найти решение между собой. ДУМК говорит, что ношение платка предусматривается только после достижения совершеннолетия девушками", – сказал председатель ДУМК, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

По его словам, девочки, которые желают носить платок, могут учиться в медресе.

"В целом под ведением ДУМК есть девять медресе, в некоторые из них с девятого класса принимаем девочек. Если девушки хотят носить платок и получать в то же время образование, то они могут продолжить обучение там. Такая возможность предусмотрена. Там преподают религиозные и светские предметы по стандарту Минпросвещения для колледжей", – пояснил верховный муфтий. 

10 октября министр просвещения РК Гани Бейсембаев заявил, что в Казахстане на сегодня проблема со школьницами в хиджабах не стоит. Между тем, по его данным, в начале сентября в Атырауской области более 150 девочек не ходили в школу, так как носили хиджабы.

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