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Саткалиев об отопительном сезоне: Избежать аварий не удастся

Глава Минэнерго: Невозможно полностью избежать аварий в отопительный сезон Фото: freepik
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса 11 октября отметил, что совсем избежать аварий в отопительный сезон не получится, так как они часто происходят в энергосистеме, сообщает Zakon.kz.

По словам Алмасадама Саткалиева, аварии в энергосистеме происходят по массе причин.

"Что касается аварий, они достаточно часто происходят в энергосистеме. Поэтому, к сожалению, избежать их не удастся. Но что касается сокращения количества аварий, тут очень важно правильно планировать объемы ремонтов – текущих и капитальных".Алмасадам Саткалиев

Сейчас идет определенное отставание по некоторым объектам, но оно, по словам министра, не влияет на начало отопительного сезона.

"Уже в 10 регионах отопительный сезон начался без проблем. Станции набирают тепловую нагрузку для обеспечения поставок тепла потребителям. По оставшимся пяти – в зависимости от температурного режима, ориентировочно 15 октября, по большинству регионов мы планируем также начать отопительный сезон, готовность энергообъектов есть".Алмасадам Саткалиев

На пленарном заседании Мажилиса депутат Ерлан Саиров поднял проблему готовности энергетических объектов к нынешнему отопительному сезону и текущей ситуации на них.

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