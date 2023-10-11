Министр энергетики ответил, грозит ли казахстанцам "второй Экибастуз"

На пленарном заседании Мажилиса депутат Ерлан Саиров поднял проблему готовности энергетических объектов к нынешнему отопительному сезону и текущей ситуации на них. Он спросил у министра энергетики, чувствует ли тот ответственность за подачу тепла, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Ерлана Саирова, депутаты постоянно проверяют качество подготовки регионов к отопительному сезону. Недавно они посещали ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 города Темиртау, а также осматривали тепловые сети в Караганде.

"Итоги, мягко говоря, неутешительные. Так, на ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал" выявили износ тепловых котлов. Срок завершения ремонта котла №4 продлили до конца октября. А строительство нового котла №7 затягивается до конца следующего года. На ТЭЦ города Темиртау не пришло оборудование для четырех котлов. Ремонт, соответственно, идет с отставанием. Есть риск вхождения в отопительный сезон с опозданием. Отопительный сезон еще не начался, а мы уже видим аварии. Авария на ТЭЦ-3 города Караганды создала коллапс энергоузла целого города". Ерлан Саиров

В связи с этим у парламентария возник вопрос к министру, насколько велика вероятность повторения аварий, которые случались в прошлом отопительном сезоне. Депутат спросил также, чувствует ли правительство ответственность за происходящее.

"Такими темпами не будет ли второго Экибастуза зимой? Если где-то пробьет трубу, то фонтану народного возмущения не будет предела. Вы и ваши предшественники вместе с олигархами допустили политизацию проблем ТЭЦ. Чувствуете ли вы свою персональную ответственность за предстоящий отопительный сезон перед народом, президентом и Парламентом страны?" Ерлан Саиров

В ответ министр энергетики Алмасадам Саткалиев заверил, что правительство и местные органы власти провели большую работу по подготовке к отопительному сезону.

"Порядка 55 млрд выделено денег из республиканского и местных бюджетов, из них только на объекты теплоэнергетики 37,1 млрд тенге", – подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

Он подробно рассказал о состоянии каждого из энергообъектов.

"По Карагандинскому энергоузлу действительно есть определенные проблемы. В частности, по ТЭЦ-2 "АрселорМиттал" в Темиртау. Мы всегда ее относили к проблемным объектам. Уже в работе четыре котла, две турбины. Есть отставание по четвертому котлу. По факту ожидается 30 ноября завершение работ. В целом, на тепловые нагрузки это существенно влиять не будет. Да, есть отставание по котлу №5. 20 октября (завершение работ. – Прим. ред.). Текущий ремонт турбины №2 затягивается также. Тем не менее отопительный сезон по данной ТЭЦ начат 30 сентября. 80% потребителей уже подключили". Алмасадам Саткалиев

Что касается проблем с отставанием по данному проекту, сейчас там постоянно дежурит Госэнергонадзор, ситуацию контролируют министерство и местные исполнительные органы. Глава Минэнерго считает, что все работы выполнят в заявленные и согласованные сроки.

"Что касается персональной ответственности – да, чувствуем персональную ответственность. Готовы по всем вопросам ответить и перед депутатским корпусом, и перед населением Казахстана". Алмасадам Саткалиев

Аварии на энергообъектах в Казахстане случаются нередко. Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в Экибастузе произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, но позже уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а на теплосетях. 28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС, его отменили только 8 декабря.

5 ноября 2022 года на Риддерской ТЭЦ в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате жители Риддера остались без тепла. 7 ноября в городе ввели режим ЧС техногенного характера местного масштаба.

19 марта 2023 года на ТЭЦ в Риддере снова произошла авария.

11 апреля экс-министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на заседании правительства рассказывал, почему в Казахстане так часто происходят аварии на ТЭЦ и тепловых сетях.