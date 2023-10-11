Свадебная клятва казахстанцев на испанском озадачила комментаторов
В описании к видео девушка уточнила, что когда услышала песню мексиканской певицы Карлы Морисон – Disfruto, то подумала, что это может быть похоже на свадебную клятву.
"Я рада, что мне удалось воплотить эту идею в жизнь, с тобой", – добавила она.
В комментариях под роликом девушка пояснила, что решила произнести клятву на испанском, чтобы в моменте ее понял только жених.
"Да, и это мой любимый язык", – уточнила невеста.
Необычная клятва разделила комментаторов на два лагеря.
Первые отмечают оригинальность идеи:
- Самая креативная.
- Классная песня. И идея с клятвой нереальная.
- Какая трогательная клятва.
- Молодец. Испанский язык классный. Так держать!
Другие же не понимают подобный способ выразить чувства. К тому же их смутило, что жених с невестой смотрят не друг на друга, а в телефоны.
- Я такое слышал в детстве в фильмах ужасов, когда призывают демонов.
- Эх, молодежь, скоро и свадеб не будет.
- Главное, конечно, чтобы молодоженам нравилось. Но как по мне, смотреть в глаза и говорить от сердца – это идеальный момент. А так, она в телефоне, он в телефоне.
- Это было бы куда замечательнее и интереснее, если бы эту песню на казахский язык перевели, заучили и в глаза прочитали. А так. Ну и ладно. Горько!
- Заклинание какое-то прочитала!
- Совсем скоро свадьбы будут онлайн, не выходя из дома.
- Аплодируют, словно кто-то что-то понял.
Не так давно, 20 сентября 2023 года, Zakon.kz рассказывал о молодоженах из Алматы. Они на свадебной церемонии использовали искусственный интеллект.