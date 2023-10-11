Свадебная клятва казахстанцев на испанском озадачила комментаторов

В Казнете рассылают видео свадьбы, прошедшей в Усть-Каменогорске. Одно из главных событий в жизни молодожены решили разнообразить клятвой на испанском языке, сообщает Zakon.kz.

В описании к видео девушка уточнила, что когда услышала песню мексиканской певицы Карлы Морисон – Disfruto, то подумала, что это может быть похоже на свадебную клятву.

"Я рада, что мне удалось воплотить эту идею в жизнь, с тобой", – добавила она.

В комментариях под роликом девушка пояснила, что решила произнести клятву на испанском, чтобы в моменте ее понял только жених.

"Да, и это мой любимый язык", – уточнила невеста.

Необычная клятва разделила комментаторов на два лагеря.

Первые отмечают оригинальность идеи:

Самая креативная.

Классная песня. И идея с клятвой нереальная.

Какая трогательная клятва.

Молодец. Испанский язык классный. Так держать!

Другие же не понимают подобный способ выразить чувства. К тому же их смутило, что жених с невестой смотрят не друг на друга, а в телефоны.

Я такое слышал в детстве в фильмах ужасов, когда призывают демонов.

Эх, молодежь, скоро и свадеб не будет.

Главное, конечно, чтобы молодоженам нравилось. Но как по мне, смотреть в глаза и говорить от сердца – это идеальный момент. А так, она в телефоне, он в телефоне.

Это было бы куда замечательнее и интереснее, если бы эту песню на казахский язык перевели, заучили и в глаза прочитали. А так. Ну и ладно. Горько!

Заклинание какое-то прочитала!

Совсем скоро свадьбы будут онлайн, не выходя из дома.

Аплодируют, словно кто-то что-то понял.

Не так давно, 20 сентября 2023 года, Zakon.kz рассказывал о молодоженах из Алматы. Они на свадебной церемонии использовали искусственный интеллект.