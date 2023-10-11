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Как планируют пересматривать закон о религии в Казахстане

Как будут пересматривать закон о религии в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр информации и общественного развития Аида Балаева в кулуарах Дворца мира и согласия 11 октября высказалась о возможности пересмотра закона "О религии" в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнили журналисты, ранее в СЦК Аида Балаева говорила, что отдельные нормы закона о религии планируют пересмотреть. Представители СМИ поинтересовались, какую работу в этом направлении будет проводить ведомство.

"Были официальные запросы депутатов. Как госорган, координирующий работу в области религиозной политики, мы обязаны их рассмотреть. Конечно, в этой связи мы изучаем все законодательные нормы, которые касаются деятельности религиозных объединений. Мы должны понимать, что здесь важен диалог с обществом, важно, чтобы мы посмотрели те проблемные вопросы, которые есть в обществе", – ответила Аида Балаева.

По ее словам, это касается как законодательного регулирования, так и в целом спектра вопросов, которые отмечают депутаты.

"Вначале будет обсуждение с экспертами, с теми же депутатами. Мы же не можем без согласования с обществом принимать какие-либо меры. Поэтому начнем эту работу, поскольку есть конкретные запросы от депутатов", – резюмировала глава МИОР. 

6 октября Аида Балаева сообщила, что ее ведомство будет работать над пересмотром отдельных норм закона о религии. Тогда же она указала, что в Казахстане могут рассмотреть запрет на ношение никаба и коротких штанов в общественных местах. 

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