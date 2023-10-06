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Носить никабы и короткие штаны в общественных местах могут запретить в Казахстане

Запретят ли в Казахстане носить никаб в общественных местах Фото: pixabay
Министр культуры и информации Аида Балаева на пресс-конференции в СЦК 6 октября отметила, что в стране будут тщательно изучать вопросы, связанные с религией. По ее словам, возможность запрета никабов и коротких штанов в общественных местах рассмотрят и изучат, сообщает Zakon.kz.

Аида Балаева согласилась с тем, что вопросы религии сегодня очень сильно актуализировались. Глава министерства напомнила, что уже давала комментарий касательно ношения хиджабов в школах.

"Вопрос не в религиозности населения, а в религиозной безграмотности. Конечно, сегодня мы видим, что очень активно работают наряду с традиционными и нетрадиционные религиозные течения. Министерство ведет круглосуточный мониторинг, особенно в соцсетях и интернет-изданиях, по выявлению материалов деструктивного характера. За период с 1 января до конца сентября в интернете выявили 14 860 материалов, содержащих признаки пропаганды терроризма и религиозного экстремизма. Это говорит об усилении таких религиозных течений. И, конечно, мы очень внимательно слушаем и изучаем запросы наших депутатов".Аида Балаева

Аида Балаева добавила, что будет работать над пересмотром отдельных норм закона о религии.

"Здесь, конечно, опять-таки вопрос понятийного аппарата, потому что в нашем действующем законе даже нет понятия "деструктивные религиозные течения". Поэтому здесь нам нужно будет провести работу по всем пунктам. И отдельно, конечно, требует очень тщательного изучения мнение общественности. Я полагаю, в этом направлении не только эксперты-теологи нам помогут, но и вся общественность подключится, поскольку сегодня институты гражданского общества, НПО очень тесно с нами взаимодействуют".Аида Балаева

Журналисты поинтересовались, будет ли государство запрещать ношение никабов, хиджабов и коротких штанов в общественных местах.

"Однозначно мы эти нормы будем изучать и предлагать. По крайней мере в общественных местах, такова, я вижу, практика во всем мире, поскольку это вопрос национальной безопасности. Там, где в общественных местах закрывают лицо, отдельного человека очень сложно распознать. Опять-таки, это будет изучаться совместно с обществом. И понятно, что мы как уполномоченный орган будем работать над усилением работы в этом направлении и ужесточением законодательных норм".Аида Балаева

Так как религиозные вопросы поднимали депутаты в своих запросах, Аида Балаева выразила надежду, что совместная работа с парламентариями начнется в ближайшее время.

Один из таких депутатов – Ермурат Бапи. 4 октября он в своем запросе заявил, что малый бизнес в ряде регионов, особенно связанный с рыночной торговлей, захватывают ваххабиты – приверженцы радикального исламского течения, салафизма.

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Министерство культуры и информации Балаева Аида Казахстан
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