В Казахстане обновили Комплексный план по борьбе с онкозаболеваниями

Постановлением правительства от 1 октября 2026 года внесены изменения в Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2023 - 2027 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, комплексный план изложен в новой редакции.

В документе отмечается, что ежегодно в стране регистрируется более 37 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, от которых умирают более 13 тысяч человек. На сегодня на учете состоят более 205 тысяч казахстанцев с онкопатологией.

При этом в Казахстане смертность от онкологии является одной из лидирующих и занимает второе место в структуре общей смертности.

Меры по совершенствованию оказания онкологической помощи в стране осуществляются в рамках реализации задач Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, целью которого является снижение бремени злокачественных новообразований.

Указывается, что наряду с определенными успехами, достигнутыми в онкологической помощи в последние годы, для повышения доступности и качества ее оказания необходимо решение следующих ключевых проблем:

Низкая приверженность населения принципам ЗОЖ, низкая солидарная ответственность за здоровье, игнорирование населением приглашений на скрининги, недостаточная ответственность работодателей за канцерогены на рабочем месте, неблагоприятная экологическая ситуация (влияние канцерогенов на объекты окружающей среды – воздух, воду, почву, продукты питания), недостаточная борьба с вредными привычками, непроведение вакцинопрофилактики вируса папилломы человека (ВПЧ). Неравномерное оказание онкологической помощи в регионах из-за отсутствия или неполной доступности к медицинскому оборудованию для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Ограничены возможности хирургического лечения (минимально инвазивного, интервенционного) из-за отсутствия соответствующей аппаратуры и широкого распространения технологий. Имеются проблемы в лекарственном обеспечении онкологических пациентов, особенно в разрезе доступа к таргетным и иммуноонкологическим препаратам. Паллиативная помощь онкологическим пациентам на стационарном уровне – в основном предоставляется в хосписах и центрах паллиативной помощи либо паллиативных отделениях многопрофильных клиник. Также с 2018 года во всех регионах организованы и работают мобильные бригады паллиативной помощи для онкологических больных, данное направление является приоритетным и требует дальнейшего развития. Дефицит кадров на всех уровнях оказания онкологической помощи. Недостаточность собственной научной базы и разработок в области современных технологий и методических подходов к диагностике и лечению пациентов со злокачественными новообразованиями. Низкий уровень цифровизации в здравоохранении, не позволяющий прослеживать движения онкологических пациентов с момента их выявления до оказания высокоспециализированной помощи и реабилитации, необходимо внедрение дистанционного консультирования, использование возможностей искусственного интеллекта.

Для решения указанных проблем разработан Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023 – 2027 годы в качестве пятилетней стратегии, способной провести ключевые изменения, необходимые для снижения частоты возникновения рака, увеличения выживаемости онкологических больных.

В Минздраве отмечают, что мероприятия Плана позволят преодолеть разрыв в качестве медицинской помощи между странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Казахстаном в области профилактики, диагностики и лечения онкологических больных, перейдя с преобладающего в настоящее время стационарного лечения пациентов с ЗН на более современные формы амбулаторного ухода, в то же время продолжая сохранять их государственную поддержку. Также будет сделан акцент на импортозамещение онкологической помощи в результате обеспечения предоставления полного спектра необходимой медицинской помощи онкологическим пациентам в Казахстане.

Основной акцент в соответствии с международными трендами в организации онкологической помощи будет сделан на:

повышение осведомленности об основных факторах риска непосредственно через образование детей и подростков, учителей и воспитателей;

солидарную ответственность и активное участие населения в профилактических противораковых мероприятиях и скринингах;

внедрение персонализированной диагностики и лечения рака;

обеспечение мультидисциплинарного подхода оказания онкологической помощи в условиях многопрофильных клиник и системы обязательного социального медицинского страхования;

активное внедрение IT-технологий и цифровизации (возможностей телемедицины, искусственного интеллекта и т.д.);

продвижение научных исследований в онкологии.

В результате реализации плана планируется улучшить показатели онкологической ситуации в республике.

Особое внимание будет уделено оптимизации маршрута пациента в системе помощи за счет создания центров быстрой диагностики рака в рамках реализации "зеленого коридора", стандартизации и управлению процессами диагностики и лечения, универсализации лечебно-диагностического оборудования в регионах, планированию и мониторингу эффективности вмешательств, а также эффективной реабилитации и совершенствованию паллиативной помощи.

Кроме того, планируется, что оказание онкологической помощи будет иметь единые стандарты во всех регионах Казахстана. Качество онкологической помощи будет оцениваться в соответствии с разработанными KPI как на уровне ПМСП, так и на стационарном уровне.

Реализация плана предполагает:

координацию действий органов государственной власти РК и органов местного самоуправления, государственных и частных медицинских организаций, направленных на совершенствование оказания онкологической помощи населению;

привлечение неправительственных организации (НПО) и заинтересованных лиц для решения задач плана, в рамках которых будет осуществлять свою деятельность в соответствии со своим внутренним регламентом общественный фонд "Казақстан халқына", в частности, реализацию благотворительных проектов по установке оборудования для проведения современной лучевой и химиотерапии, обеспечение инновационными лекарственными препаратами онкологических и онкогематологических пациентов, как взрослых, так и детей, а также обучение специалистов онкологической помощи страны в ведущих зарубежных центрах.

Мероприятия плана будут реализованы по пяти направлениям:

Профилактика и управление факторами риска. Высокоэффективная ранняя диагностика. Развитие специализированного лечения. Паллиативная помощь и реабилитация. Развитие науки и кадрового потенциала.

Ожидаемые результаты:

Увеличение доли ранних (0-I) стадий онкологических заболеваний до 35% (2026 год – 33,8%, 2027 год – 35%).

(2026 год – 33,8%, 2027 год – 35%). Снижение доли запущенных случаев (III-IV стадии) онкологических заболеваний визуальной локализации до 10% (2026 год -10,4%, 2027 год – 10%).

(2026 год -10,4%, 2027 год – 10%). Рост охвата лучевым лечением пациентов с онкологическими заболеваниями до 53% (2026 год – 49%, 2027 год – 53%).

(2026 год – 49%, 2027 год – 53%). Снижение смертности от онкологических заболеваний до 64,5 на 100 тыс. населения (2026 год – 64,9 на 100 тыс. населения, 2027 год – 64,5 на 100 тыс. населения).

(2026 год – 64,9 на 100 тыс. населения, 2027 год – 64,5 на 100 тыс. населения). Увеличение 5-летней выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями до 60% (2026 год – 59,1%, 2027 год – 60%).

Постановление вводится в действие с 7 октября 2026 года.