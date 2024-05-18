На поиски 3-летней девочки вышли сельчане и полиция в Туркестанской области

Пропавшую без вести трехлетнюю девочку в селе Сиргели Сарыагашского района Туркестанской области ищут третий день – с 16 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным волонтерского движения, утром, пока мама занималась хозяйством, девочка играла возле ворот, а потом бесследно пропала.

"На данный момент спасатели совместно с водолазами проверили канал, сейчас поиски продолжаются, осматривают все дворовые септики и колодцы. На поиски девочки вышли все сотрудники полиции, сотрудники МСЧ, волонтеры и местные жители", – говорится в сообщении.

Приметы: была одета в желтое платье с рисунком Микки Мауса, на ногах шлепки красного цвета. Волос на голове нет.

"Если вы владеете информацией, просим позвонить по телефонам: 87776791824 или 102".

В Семее 16 мая нашли тело пропавшей 18-летней девушки, поиски ее брата продолжаются. Брата с сестрой стали разыскивать 7 апреля.