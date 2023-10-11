В Высшем судебном совете прокомментировали ситуацию с судьей Шетеновым

Новое назначение председателя районного суда Нурказы Шетенова, вынесшего "мягкий" приговор убийце 5-летней девочки в Сарыагаше разъяснили в Высшем судебном совете, передает Zakon.kz.

"Председатель Сарыагашского районного суда Туркестанской области Шетенов в соответствии с его заявлением 6 октября 2023 года был освобождён от должности, с оставлением судьёй этого же суда. Дисциплинарное дело в отношении Шетенова за допущенное грубое нарушение законности при рассмотрении уголовного дела находится в производстве Судебного жюри", – заявили в Высшем судебном совете.

Решение по дисциплинарному делу будет принято по итогам заседания Судебного жюри.

Ранее судья Нурказы Шетенов был отстранен от должности после шумихи с делом об убийстве и изнасиловании пятилетней девочки.

А в мае 2023 года отпустил ранее судимого подсудимого за то, что он во время распития спиртного ударил односельчанина топором. Он вынес ему наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Шетенов объяснил приговор, который он назначил убийце пятилетней девочки. В своем недавнем обращении на Facebook он отметил, что наказание судей или иных должностных лиц, не имеющих прямого отношения к гибели человека, не исправит ситуацию к лучшему. Нурказы Шатенов заявил, что, несмотря на пережитый стресс и морально-психологическое давление, готов продолжить карьеру судьи и служить закону, а также надеется на объективное, беспристрастное рассмотрение вопроса и справедливое решение Высшего судебного совета Казахстана.

13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружили тело пятилетней девочки с признаками насильственной смерти. В тот же день полицейские по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого мужчину.