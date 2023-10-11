В МВД ответили на слухи о том, что тюрьмы переполнены малолетними закладчицами

Информацию о том, что казахстанские колонии переполнены девочками-подростками, которые делали "закладки" наркотиков, опровергли в МВД РК, сообщает Zakon.kz.

По информации Stopfake, по Сети гуляет видеоролик, автор которого рассказывает о том, что казахстанские тюрьмы переполнены девочками-подростками от 14 лет и старше. Все они якобы были приговорены к лишению свободы.

"Распространяемая информация не соответствует действительности. На сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях, предназначенных для содержания несовершеннолетних, содержится 5 девушек. При этом только одна из них отбывает наказание за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что 17-летней темиртауской студентке-"закладчице" дали семь лет колонии. Девушка обустраивала тайники с "закладками" синтетических наркотиков в Темиртау. О ее противозаконной деятельности стало известно полиции, и студентку задержали. При себе у несовершеннолетней закладчицы нашли наркотики и смартфон с доказательствами преступного умысла – описаниями и фото мест "закладок", компрометирующей перепиской в соцсетях.